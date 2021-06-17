أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر .. و10 ميزات استثنائية قادمة

تختبر شركة جوجل تحديث نظام أندرويد 12، الذي يوفر عددا من المزايا التي تم الكشف عنها خلال الأشهر الماضية، بعد إطلاق نسخة المعاينة الأولى من النظام في شهر مارس الماضي، لذا ينتظر الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية موعد وطرح أندرويد 12 الجديد، ومعرفة المزيد من ميزات النظام المرتقب.

أندرويد 12

سيوفر نظام التشغيل أندرويد 12 مجموعة من التحسينات والميزات المتطورة، التي تقدمها شركة جوجل لمستخدمي نظام التشغيل القادم لهواتف أندرويد، والذي يعمل به حاليا أكثر من 3 مليار جهاز حول العالم، حيث تهدف الشركة الأمريكية من خلال النظام الجديد، لتوفير نظاما تشغيليا يتكيف مع ما يناسب المستخدم.

الهواتف التي ستحصل على اندرويد 12

أعلنت جوجل، عن بعض أسماء الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي ستحصل أجهزتها وفقا للجدول الزمني لخطة الشركة على إصدارها الأحدث من نظام التشغيل أندرويد، والتي من بينها شركة أسوس و فيفو وشاومي و أوبو و ريلمي و Sharp و Tecno و TCL و ZTE.

ولكن كعادتها تفضل شركة جوجل تزويد أجهزتها الذكية بنظامها التشغيلي الجديد أولا، ومن الهواتف التي ستحصل على اندرويد 12، مجموعة من هواتف Pixel الذكية، من بينها: Pixel 5، وPixel 4a 5G، وPixel 4a، وPixel 4، وPixel 4 XL، وPixel 3a، وPixel 3a XL، وPixel 3، وPixel 3 XL.



ومن بين الهواتف التي ستحصل على اندرويد 12، من أجهزة شركة سامسونج العالمية، هي جميع طرازات سلسلة هواتف جلاكسي S، إلى جانب هواتف جلاكسي نوت، وتشكيلة هواتف جلاكسي Z القابلة للطي، وأجهزة الشركة المتوسطة التكلفة من إصدارات جلاكسي A و F و M، جنبا إلى جانب أجهزة سامسونج اللوحية Galaxy Tab.

مميزات أندرويد 12

1. ثبيت التطبيقات من متاجر خارجية: كسرت شركة جوجل أحد أهم قواعد الحماية الخاصة بها، حيث سيسمح نظام أندرويد 12، لمستخدميه مستقبلا من تثبيت التطبيقات من متاجر بديلة لجوجل بلاي، من بينها جلاكسي ستور و هواوي آب جاليري و أمازون آب ستور.

2.تحديث واجهة المستخدم: يشهد نظام التشغيل أندرويد 12 تغييرات كبيرة في واجهة المستخدم، حيث إضافة جوجل واجهة مستخدم جديدة للوحة الإشعارات بخلفية ذات لون أزرق فاتح.

3. تحسين ميزة تقسيم الشاشة: ميزة تقسيم الشاشة موجودة في أندرويد منذ بضع سنوات، ولكن مع أندرويد 12 ستمنحك الميزة مزيدا من التحكم في تطبيقات تقسيم الشاشة، كما ستتيح لك الميزة الآن تبديل مراكز علامات التبويب المفتوحة عن طريق النقر المزدوج على المركز.

4. تحسينات على ميزة لقطة الشاشة: يقدم نظام أندرويد 12 بعض التحسينات عند أخذ لقطة للشاشة، حيث يمكنك تحرير لقطة الشاشة من خلال كتابة نصوص عليها بعدة خطوط وألوان مختلفة، وإضافة رموز الشعار المبتكرة وتغيير أحجامها بكل سهولة بمجرد الضغط على الزر للتكبير، وتوفر هذه الميزة أيضًا إمكانية تحرير أو إضافة تعليق توضيحي على أي ملف صورة قد ترسله.

5. إزالة التطبيقات غير المستخدمة: تعمل هذه الميزة على حذف الملفات المؤقتة من التطبيقات الغير مستخدمة فى أندرويد 12، وذلك للحد من عمل التطبيق لم يتم استخدامه لأكثر من شهرين.

6. التحكم في أذونات التطبيقات: سيقدم أندرويد 12 ميزة أخرى تسمى "مركز إدارة الأذونات"، تقدم نظرة عامة على الأذونات المستخدمة على جهازك بواسطة العديد من التطبيقات لإعطائك فكرة عادلة عن الإذن الأكثر طلبًا على جهازك.

7. المزيد من ميزات الحماية الأمان: قام مطورو أندرويد بإضافة عدداً من عناصر التحكم الجديدة في المعرفات، والتي يمكن استخدامها للتتبع التطبيقات بالإضافة إلى إعدادات افتراضية أكثر أماناً.

8. التحكم في أذونات التطبيقات: سيقدم أندرويد 12 ميزة تسمى "مركز إدارة الأذونات"، توفر خيارات عامة على لمعرفة الأذونات التي تم منحها للتطبيقات المثبتة على الهاتف، لإعطائك المستخدم نظرة الإذونات الأكثر طلبًا على جهازه.

9. ميزة خاصة بالألعاب: حصلت تطبيقات ألعاب الهواتف الذكية على نصيبا من ترقيات أندرويد 12، من خلال خاصية جديدة تسمى وضع اللعب "Game Mode"، والذي يوفر للمستخدم سلسلة من الميزات الجديدة منها استعراض معدل الإطارات FPS وتسجيل الشاشة ولقطات الشاشة وشاشات الألعاب الحية.

10. خلفيات متوافقة: يمكن لمستخدمي أندرويد 12، اختيار خلفيات تتوافق تلقائيا مع الألوان السائد والعناصر الأخرى على الجهاز بما في ذلك: الإشعارات وعناصر التحكم في في مستوى الصوت والأدوات الجديدة وشاشة القفل.

موعد طرح اندرويد 12

من المحتمل أن تطرح شركة جوجل الإصدار الثابت من اندرويد 12 في شهر سبتمبر المقبل.