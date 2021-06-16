وزيرة البيئة: مصر إتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الإقتصاد الأخضر

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعليقا على زيارة جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ لـ مصر ولقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن ملف تغير المناخ ازمة يمر بها العالم كله خاصة بعد جائحة كورونا.

وأضافت ياسمين فؤاد في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" العالم يسعى إلى رفع معدلات الطموح لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض بالتوازي مع عدم استمرار أعمال التنمية بنفس الطريقة التقليدية ".

وتابعت ياسمين فؤاد :" في الآونة الأخيرة مصر اتخذت خطوات جادة في ملف الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة ، و بدأنا بخطوات واضحة لمصلحة المواطن المصري والحفاظ على المناخ ".

وأكملت ياسمن فؤاد :" مصر تتخذ موضوعات البيئة على محمل الجد والتحول إلى الاقتصاد الأخضر بمشروعات فعلية على أرض الواقع مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية".

ولفتت ياسمين فؤاد :" الرئيس السيسي يطلق مبادرة لإحلال وتجديد السيارات واستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود، كما اتجهت مصر لتحلية مياه البحر بتكنولوجيا الطاقة الشمسية"، مضيفا:" مصر تتشارك مع كافة دول العالم في ملف تغير المناخ".

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ. وحضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، والسفير محمد جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.



