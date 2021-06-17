أسعار ومواصفات بيجو 3008 موديل 2021 في مصر | صور

تألق الأسد الفرنسي العريق “بيجو” داخل الشوارع المصرية بعدة طرازات تلبي احتياجات المستهلكين، قدمت من خلالها أحدث التقنيات لضمان أفضل أداء، ومن أبرزها سيارة بيجو 3008 الرياضية موديل 2021.

ينتمى طراز بيجو 3008 موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، التي حملت محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي متصل بشاحن توربينى، يمكنه اخراج قوة قدرها 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

حملت سيارة بيجو 3008 موديل 2021 عدة تجهيزات، منها جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وإضاءة أوتوماتيكية، مع مساحات أوتوماتيكية بحساسات للمطر مع مساحات خلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وإشارات في المرايات الجانبية LED مع مصابيح خلفية LED، وأمامية ومصابيح ضباب هالوجين، ومرايات جانبية بسخانات قابلة للطي والتعديل كهربائيًا.

ضمت ابيجو 3008 موديل 2021 عدة أنظمة جديدة منها مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، و إمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك ايموبليزر، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط قياس 8 بوصة.



سعر سيارة بيجو 3008 موديل 2021 فى السوق المصرى:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 474 ألف جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بسعر 519 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ALLURE + بسعر 559 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GT LINE بسعر 609 ألف جنيه.

الفئة الخامسة GT LINE LTD بسعر 659 ألف جنيه.