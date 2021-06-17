بدراجات تعمل بالطاقة الشمسية.. رحلة أوروبية طولها 10 آلاف كيلومتر.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها بدأ نحو 40 شخصا في رحلة أوروبية تمتد على نحو 30 ألف كيلومتر، وسيسافرون في 33 دولة أوروبية راكبين على دراجات تعمل بالطاقة الشمسية.

وانطلقت المجموعة من ليون الفرنسية، باتجاه بروكسل، المحطة الأولى من رحلة "Sun Trip Europe" (رحلة الشمس الأوروبية). وهناك نحو 1000 كيلومتر بين ليون وبروكسل.

وتمول المفوضية الأوروبية هذا النشاط الرياضي-التوعوي، وهو يندرج ضمن سلسلة أخرى من نشاطات "الأسبوع الأوروبي الأخضر"، ويهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية إلى حد الصفر.

وسيسافر نحو 40 شخصاً في 33 دولة أوروبية في رحلة يقدّر طولها بـ10 آلاف كيلومتر، على دراجات تعمل بالطاقة الشمسية، بين البلدان الأوروبية.