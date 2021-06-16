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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. سانج يونج تُدشن كوراندو الكهربائية بالكامل

سانج يونج تُدشن كوراندو
سانج يونج تُدشن كوراندو

أعلنت شركة سانج يونج لصناعة السيارات الكهربائية عن تدشين أول سياراتها الكهربائية بالكامل، وهي كوراندو e-Motion ، بعد فترة تشويق كبيرة لها ، وتم البدء في إنتاجها فعليا يوم 14 يونيو الجاري.

وظهرت السيارة الجديدة لشركة سانج يونج كوراندو e-Motion ، ببعض الترقيات التصميمية مثل الشبك المغلق غير الوظيفي، والجنوط والإكصدامات المعاد تصميمها، لتُحسن من كفاءتها الديناميكية الهوائية.

وتستند السيارة سانج يونج كوراندو e-Motion ، على شقيقتعا الكبرى كوراندو 2019، إلا أن الشركة لم تعلن عن تفاصيلها الخاصة حول المحركات أو البطاريات .

وأعلنت شركة سانج يونج انها تخطط الفترة القادمة للكشف عن سيارة SUV كهربائية أخرى، والتي ستأتي أسفل ريكستون الأكبر في تشكيلتها، وتحمل الاسم الرمزي J100 وتمتلك تصميمها أقرب إلى رينج روفر في المقدمة .

بالإضافة إلى ضم J100  لمحات من برونكو سبورت في الخلف، ومن المتوقع إطلاقها في 2022 وسيتبعها بيك اب كهربائية بالكامل ، حيث انها تخطط لتدشين تشكيلة طرازات كهربائية بالكامل تتكون في البداية من سيارتين SUV متوسطتي الحجم وبيك اب.

 

وتوقع الخبراء أن السيارة سانج يونج كوراندو e-Motion ، سيتم إطلاقها في دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس المقبل، وفي بريطانيا في وقت لاحق من العام ذاته، لكن نقص أشباه الموصلات سيؤدي إلى تأخير بسيط في إطلاقها بدولة كوريا.

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