أستاذ بكلية العلوم تكشف مخاطر النفايات الإلكترونية.. فيديو

كشفت الدكتورة منى الجمل، الأستاذة بكلية العلوم جامعة طنطا، مخاطر النفايات الإلكترونية في حال عدم التخلص منها بشكل سليم وآمن.

وقالت منى الجمل في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "،:" من الضروري التوعية بمخاطر النفايات الإلكترونية وتلك المخاطر بدأت تظهر بعد حدوث طفرة في الالكترونيات على مستوى العالم".

وأضافت منى الجمل :" لاحظنا ارتفاعا هائلا في أعداد النفايات الإلكترونية مع التطور التكنولوجي السريع في أنحاء العالم كافة".

وتابعت منى الجمل :" في 2012 الأمم المتحدة صرحت بأن العالم ينتج 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية اي ان لكل فرد ينتج 6.8 كيلو جرام من النفايات الإلكترونية".

وأكملت منى الجمل:" في الدول النامية يتم التخلص من النفايات الإلكترونية في مقالب النفايات العادية ثم تصل إلى التربة والمياه، وبعد تحلل النفايات الإلكترونية تنطلق المعادن والمواد الكيميائية مثل الرصاص والزئبق والمواد الكيميائية السامة قد تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية مما يهدد بحدوث كوارث بيئية ".

واستطردت منى الجمل:" إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، يطلق عليها التعدين الحديث، وقد يستخرج من النفايات الإلكترونية، الذهب، والمعادن ذات القيمة".