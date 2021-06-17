عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بكلية العلوم تكشف مخاطر النفايات الإلكترونية.. فيديو

النفايات الإلكترونية
النفايات الإلكترونية

كشفت الدكتورة منى الجمل، الأستاذة بكلية العلوم جامعة طنطا، مخاطر النفايات الإلكترونية في حال عدم التخلص منها بشكل سليم وآمن.

وقالت منى الجمل  في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "،:"  من الضروري التوعية بمخاطر النفايات الإلكترونية  وتلك المخاطر بدأت تظهر بعد حدوث طفرة في الالكترونيات على مستوى العالم".

وأضافت منى الجمل :" لاحظنا ارتفاعا هائلا في أعداد النفايات الإلكترونية مع التطور التكنولوجي السريع في أنحاء العالم كافة".

وتابعت منى الجمل :"   في 2012 الأمم المتحدة صرحت بأن العالم ينتج 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية  اي ان لكل فرد ينتج 6.8 كيلو جرام من النفايات الإلكترونية".

 وأكملت  منى الجمل:"  في الدول النامية يتم التخلص من النفايات الإلكترونية في مقالب النفايات العادية  ثم تصل إلى التربة والمياه، وبعد تحلل النفايات الإلكترونية  تنطلق المعادن والمواد الكيميائية مثل الرصاص والزئبق والمواد الكيميائية  السامة قد تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية مما  يهدد بحدوث كوارث بيئية ".

واستطردت منى الجمل:" إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، يطلق عليها التعدين الحديث، وقد يستخرج من النفايات الإلكترونية، الذهب، والمعادن ذات القيمة".

الإلكترونيات النفايات النفايات الالكترونية اخبار التوك شو مخاطر

ترشيحاتنا

يموتون إذا لمسوا الماء ويتغذون على القنافذ..شعب الميكى الأغرب على الإطلاق.. فيديو

البرازيلي مارسيلو أول قائد أجنبي لريال مدريد منذ 117 عامًا

المعارضة الكندية تطالب رئيس الوزراء بإقالة وزير الدفاع

مسلحون يقتحمون مقر الخارجية الليبية في طرابلس

حادث مفزع.. وفاة فتاة مراهقة أثناء حصة تدريبية مع الخيول

إعلام عبري: القضاء يرفض تأجيل محاكمة نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ