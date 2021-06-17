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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد الكشف عنها رسميا.. سعر لعبة Metroid Dread من نينتندو

إصدار لعبة Metroid
إصدار لعبة Metroid Dread

أعلنت شركة نينتندو، عن أحدث إصدارات سلسلة ألعاب فيديو الشهيرة Metroid، من خلال حلقة Nintendo Direct المخصصة لـ E3 2021.

وحددت مطورة ألعاب الفيديو اليابانية، تاريخا لطرح إصدار لعبة Metroid Dread الجديد، وذلك في يوم 8 أكتوبر 2021، وحسبما ذكر موقع "eurogamer"، ويمكن لعشاق سلسلة ألعاب مترويد الشهيرة، شراء الإصدار الخاص من اللعبة مسبقًا من خلال متاجر التجزئة عبر الإنترنت.

ويعد هذا الإصدار، هو أول جزء من لعبة Metroid، ثنائي الأبعاد للتمرير الجانبي يظهر منذ 19 عاما على إطلاق اللعبة، والتي كان من المفترض أن تكون تكملة لأحداث لعبة Metroid Fusion.

واستنادًا إلى مقطع الفيديو الدعائي الأول للعبة من نينتندو، والذي يظهر طريقة اللعب استحوذ المطور Mercury Steam على الكثير من عمله على نظام لعبة الفيديو المحمول Metroid: Samus، والتي ستحصل حتى على مجموعة Amiibo الجديدة التي تضم Samus و E.M.I، الروبوت الذي يقاتل في المقطورة.

سعر إصدار لعبة Metroid Dread الجديد

وسوف تصدر النسخة الخاصة في نفس موعد إطلاق النسخة العادية في الخريف المقبل على أجهزة نينتندو سويتش، وسيحصل هواة الجمع على علاج في شكل إصدار خاص من SteelBook يحتوي على اللعبة، وكتاب فني من 190 صفحة و5 بطاقات تحتوي على صور من ألعاب سابقة، مقابل سعر يبلغ 90 دولارا.
جدير بالذكر أن شركة نينتندو تخطط لإصدار جهاز Switch في شهر يوليو المقبل، وإطلاق البديل المحدث لمنصة الألعاب التي تبلغ من العمر أربع سنوات في شهر سبتمبر أو أكتوبر.

وسيكون سعر المنصة القادمة من نينتندو أعلى من الإصدار الأصلي البالغ 299 دولار، حيث سيبلغ سعر جهاز Switch Lite حوالي 199 دولار أمريكي.

نينتندو سلسلة Metroid لعبة Metroid Dread Metroid Fusion E3 2021

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