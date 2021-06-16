غدا قرعة تسكين الناشرين بمعرض الكتاب

تجرى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي ، غدا قرعة تسكين الناشرين في الصالات بأجنحتهم،ويرأس الجلسة المستشار محمود عابدين المستشار القانوني للهيئة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة المنارة الدخول باب ٢ بعد مسجد المشير ، وسوف يتم تسكين جميع قاعات المعرض الأربعة وستبدأ بتسكين الناشرين العرب ثم قاعة الأطفال ويليها قاعة ٤ ثم صالتي ١ و ٢.

يأتى هذا ضمن الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٥٢ والمقرر انعقادها ، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي ، خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وفى إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الموعد الذي أعلنته اللجنة رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها.

وتأتى توجيهات وزيرة الثقافة حرصا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين ، وتعزيزًا لثقافة القراءة والإطلاع.