عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا قرعة تسكين الناشرين بمعرض الكتاب

صدى البلد

تجرى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي ، غدا قرعة تسكين الناشرين  في الصالات بأجنحتهم،ويرأس الجلسة المستشار محمود عابدين المستشار القانوني للهيئة، وذلك في تمام الساعة  الثانية عشرة ظهرا  بقاعة المنارة  الدخول باب ٢  بعد مسجد المشير ، وسوف يتم تسكين جميع قاعات المعرض الأربعة وستبدأ بتسكين الناشرين العرب  ثم قاعة الأطفال ويليها قاعة ٤ ثم صالتي  ١ و ٢.

يأتى هذا ضمن الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٥٢ والمقرر انعقادها ، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي ، خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 


وفى إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في الدورة ٥٢  لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الموعد الذي أعلنته اللجنة  رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها.

 

وتأتى توجيهات وزيرة الثقافة حرصا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين ، وتعزيزًا لثقافة القراءة والإطلاع.

وزيرة الثقافة المعرض معرض هيثم الحاج علي إيناس عبد الدايم التجمع الخامس النشر الاحترازية مركز مصر للمعارض الدولية

ترشيحاتنا

مصرع سيدة مسنة في حريق شقة بأسيوط

حقيقة فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي.. موازنة النواب تجيب

الفطر الأخضر والأسود والأصفر والأبيض .. اعرف الفرق بينها وأهم الأعراض

مبروك عطية: من طلق زوجته ولم يخبرها وعاش معها يتحمل الذنب وحده

ذكرى وفاة العالم الرباني الشيخ الشعراوي .. إمام الدعاة قضى حياته في خدمة الدين والوطن

أحضر مباراة الأهلي والترجي.. نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب منتخب سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

يوم احتفالي.. أحمد موسي يعلن خبرا سارا للمصريين

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ