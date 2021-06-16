وزير قطاع الأعمال يكشف التفاصيل الكاملة لـ أول سيارة كهربائية مصرية.. فيديو

كشف هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال ، عن انطلاق أول سيارة كهربائية في مصر " E70 " ، حيث يتم تصنيعها في " النصر للسيارات " ، بالتعاون مع " دونج فينج " الصينية ، مشيراً إلى أنها تعمل بقوة 147 حصان .

وأضاف " توفيق " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن أول مدى للبطارية لهذه السيارة يصل إلى 250 كيلو متر، ببطارية قدرتها 38 كيلو وات، و51 كيلو وات يكون المدى لها حوالي 400 كيلو متر، وأخيراً بطارية 61 كيلو وات يكون المدى لديها حوالي 500 كيلو .

ونوه وزير قطاع الأعمال ، بأن تكلفة السيارة في متناول متوسطي الدخل ، مشيراً إلى أن شركة حسن علام التابعة للوزارة اول مشتري لسيارة "نصر E70" بحجز 20 سيارة.

وأردف " توفيق " ، أنه تم أيضا حجز سيارة كهربائية من السيارة التي سيتم تجميعها في شركة النصر للسيارات الحكومية والمقرر إنتاجها خلال العام المقبل.

ومن جهتها، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية "نصر E70"- التي سيتم إنتاجها بشركة النصر للسيارات- من محطة شحن انفينتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي.

وتم استيراد نحو 13 سيارة E70 كهربائية كاملة الصنع من شركة دونج فونج بالصين لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات و التي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.