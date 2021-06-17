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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمصريين.. الزمالك يفتح حسابا بالبنوك لتلقى التبرعات.. "الصحة" تكشف جديدًا عن وضع الموجة الثالثة لـ كورونا.. وسعر السيارة الكهربائية محلية الصنع

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج “التوك شو” على مدار أمس الأربعاء، عددا من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي..

يوم احتفالي.. أحمد موسي يعلن خبرا سارا للمصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم الأربعاء 30-6، سيكون يوما احتفاليا مميزا، وذلك لمرور  7 سنوات على التخلص من الإخوان.


وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر كانت تعانى من مشكلات فى الكهرباء و كل القطاعات.

 

"مش أول نادي".. الزمالك يفتح حسابا بالبنوك لتلقى التبرعات

قال طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، إنه تم فتح حساب لدعم نادي الزمالك، مؤكدًا أن نادى الزمالك يواجه أزمات مالية، ونسعى لحلها.


وأضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه كان رافضًأ لـ قرار التبرع، لكن بعد العلم أن هناك أندية فى الوطن العربي وأوروبا نفذوا بنفس الأمر.

 

"الصحة" تكشف جديدًا عن وضع الموجة الثالثة لـ كورونا .. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إنه تم العمل على إطلاق حملتين لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة بالطعم "الفموي" بعد حصول مصر على 38 مليون جرعة مجانية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز أن وزيرة الصحة  قامت مع منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح كورونا بعد تصنيعه بمصر من خلال التعاقد مع شركة سينوفاك الصينية.
 

سعر السيارة الكهربائية محلية الصنع
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم إنتاج السيارات الكهربائية ملاكي و تاكسي و تجاري، موضحًا أن سعر السيارة سيكون من 290 الأف جنيه لـ 400 ألف جنيه لـ الثلاث أصناف .

وكشف أن الدولة ستبدأ بالتصنيع من العام المقبل وستكون هناك تواجد للسيارات الملاكي. 

 

عوض تاج الدين يزف بشرى سارة بشأن وباء كورونا في مصر
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أخر تطورات الوضع الوبائي في مصر فيما يخص فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك انخفاضا مستمرا في عدد الحالات المصابة بالجائحة.

 

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم "الأربعاء"، إن هذا الانخفاض يدعو للتفاؤل لكن بحذر، موضحا أن مصر تشهد انخفاضا مستمرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

سأخلع معطفي.. شاهد موقفا طريفا لـ بايدن بمؤتمر صحفي في جنيف

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي في جنيف عقب اجتماعه مع نظيره الروسي بوتين، لموقف طريف بسبب ارتفاع الحرارة.

 

وقام بايدن بنزع معطفه من شدة الحر، قائلًا “اعذروني الشمس حارة سأخلع معطفي”. 

 

القباج لـ المعترضين على موازنة التضامن: ارتفعت من 500 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه
 قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم التركيز على تكافؤ الفرص التعليمية والصحية ضمن موازنة الحماية الاجتماعية الجديدة، مضيفة أن موازنة الوزارة ارتفعت من 500 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه. 


وأوضحت أنه تم مد برنامج تكافل وكرامة للطلاب في الموازنة الجديدة ليستفيد منها طلاب الجامعة أيضا بعد أن يقف على طلاب الثانوية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تم تخصيص ميزانية لأصحاب الإعاقة ورفع عدد المسنين المستفيدين من برنامج في الموازنة. 

 

مستشار المفتي: أفكار محمد حسين يعقوب أدخلت شبابا كثيرا إلى المجهول.. فيديو
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن مفهوم الذكر أن نذكر الله بأسمائه وصفاته، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم -  جعل الذكر متاحا لكل الناس.

 

وأضاف عاشور خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن أمثال الشيخ محمد حسين يعقوب غرروا بكثير من الشباب داخل السجون.

 

عبد الغفار: المستشفيات الجامعية تمثل ذراعي الصحة والتعليم ..فيديو
قال دكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إن الرئيس السيسي خلال ولايته الثانية أكد على ضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تمثل ذراعي الصحة والتعليم.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن أسرة العناية المركزة زادت حوالي 300 سرير خلال أزمة كورونا .

 

رئيس البورصة: الادخار التراكمي التدريجي بأسواق المال يحقق عوائد جيدة

قال محمد فريد  رئيس البورصة المصرية، إننا نعمل على زيادة التوعية بالاستثمار في البورصة المصرية، مضيفا أن البورصة تحقق عوائد لمن يسعى للادخار تدريجيا.


وأضاف فريد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن هيئة الاستثمار في البورصة المصرية خطوة في غاية الأهمية، مضيفا أن الاستثمار فيها لسنوات تصل الى عشرين عاما.

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