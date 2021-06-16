لماذا تتقدم النساء في العمر أسرع من الرجال ؟

ليس سرا أن المرأة تعيش أطول من الرجل فاتضح أن النساء يتقدمن في العمر أسرع من الرجال. وليس من المستغرب أن السيدات لديهن الكثير من الأسباب لذلك - من الحمل إلى سن اليأس إليك وفقا لموقع Bright Side

تعاني النساء من الإجهاد أكثر من الرجال



تقول الدكتورة جوديث مورينج إن النساء أكثر عرضة للاكتئاب بسبب التقلبات الهرمونات مرتبطة بالاكتئاب والتى تكون سببا فى خلل الهرمونات وسرعة الإصابة بالتجاعيد

بشرة الذكور أكثر سمكًا





وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية ، فإن بشرة الذكور أكثر سمكًا بنسبة 25٪ من بشرة الإناث لذا لا تصاب بالتجاعيد سريعا مثل النساء.

هرمون التستوستيرون





المستويات العالية من هرمون التستوستيرون تبطئ الشيخوخة عند الرجال على الرغم من أن الإستروجين يعمل أيضًا كهرمون مضاد للشيخوخة عند النساء إلا أن إنتاجه ينخفض بشكل أسرع من هرمون التستوستيرون. هذا هو السبب في أن النساء هن أول من يصاب بالتجاعيد.

انقطاع الطمث له تأثيره.



يؤدي فقدان الهرمونات أثناء انقطاع الطمث إلى تسريع عملية الشيخوخة فعندما تمر النساء بسن اليأس ، تتوقف أجسادهن عن إنتاج الكثير من الكولاجين كما اعتادوا. هذا يسبب فقدان مرونة الجلد والشيخوخة.