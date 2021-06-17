د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

هناك العديد من الشخصيات الحساسة علي كوكب الأرض يتأثرون بالمحيطين حولهم ويحكموا علي تصرفاتهم بأحساسهم الداخلي.

كثيرين التفكير في الماضي ليعيشوا أحاسيس و مشاعر مفتقدينها في الوقت الحالي.

يعتمدوا علي أنفسهم ولا يطلبون المساعدة من احد.

صاحب الشخصية الحساسة دائم الخوف علي القريبين منه بطريقة مخيفة.

يقدم المساعدة لغيره حتي من دون الطلب منه.

ومحور حياته العواطف والمشاعر ذلك ما يجعل صاحب هذه الشخصية في ورطة دائما.

فهو يقدم كل مالديه للاخرين وينتظر تبادل الاهتمام ولكن لم يجده.

هو يشعر بالفرح لسعادة غيره و يحزن حزن شديد لو احد من من حوله حزين.

لكنه لا يجد من يبادله هذا الاهتمام فيشعر بالخذلان ثم يليه الاكتئاب و ينزل عن العالم المحيط به لأنه لا يجد لنفسه مكان فيه.

رسالة لصاحب هذه الشخصية : كلنا علي هذا الكوكب مختلفين ، فقد رزقك الله طريقة التعبير عن المشاعر و الاهتمام بالآخرين ، ولكن غيرك لا يستطيع الاهتمام بأحد او التعبير عن مشاعره او عطاء مثلك.

انت شخصية رائعة لديها الكثير من المواهب و النعم فلا تحزن ولا تنتظر رد الجميل او تبادل المشاعر.

رسالة لكل من في حياته شخصية حساسة : حاول التقرب منه و تبادل المشاعر معه و لا تصفه بالإنطوائي او النكدي عندما يحزن علي امر ولا المكتئب عندما ينعزل بنفسه.

كن عونًا له و امدحه كثيرًا و مده بالطاقة الإيجابية.

هؤلاء إن ذهبوا لا يستطيعون الرجوع مره اخري ، فهم يعطوا كثيرًا لكن حينما يرحلون ينتهي كل شئ.

