أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمصريين.. والزمالك يفتح حسابا بالبنوك لتلقي التبرعات.. وسعر السيارة الكهربائية المصرية

تناولت برامج “التوك شو” عددا من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي..

هشام توفيق: السيارة الكهربائية توفر 6000 جنيه كل 10 آلاف كيلو مقارنة بالتقليدية



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم إنتاج السيارات الكهربائية ملاكي وتاكسي وتجاري.



وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الصناعة الصينى أكد له ضرورة توفير محطات الشحن للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بعمل 3000 محطة أى تستطيع 6000 سيارة تشحن فى وقت واحد.

يوم احتفالي.. أحمد موسي يعلن خبرا سارا للمصريين



قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم الأربعاء 30-6، سيكون يوما احتفاليا مميزا، وذلك لمرور 7 سنوات على التخلص من الإخوان.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر كانت تعانى من مشكلات فى الكهرباء و كل القطاعات.

يستخدم البكاء لتلبية طلباته.. مفيد فوزي يحكي موقفا طريفا مع طفل

روى الإعلامي مفيد فوزي، موقفا حدث له مع طفل، قائلا:" وجدت الطفل يبكي وعند سؤالي عن سبب بكائه، قالت والدته : اكتشفت أن الطفل يستخدم وسيلة البكاء من أجل الحصول على ما يرغب".



وأضاف “فوزي” خلال حواره ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، :" الأم بلغتني أن الطفل يدرك ما يحدث حوله بالكامل منذ سن الخامسة، منوها إلى أن الأم أكدت أن هذا هو التعامل الصحيح مع الأطفال".



"مش أول نادي".. الزمالك يفتح حسابا بالبنوك لتلقى التبرعات

قال طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، إنه تم فتح حساب لدعم نادي الزمالك، مؤكدًا أن نادى الزمالك يواجه أزمات مالية، ونسعى لحل الأزمات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه كان رافضًأ لـ قرار التبرع، لكن بعد العلم أن هناك أندية فى الوطن العربي وأوروبا نفذوا بنفس الأمر.



ولفت إلى أن رقم الحساب لدعم النادي هو 1911، وأى شخص يستطيع إرسال الدعم حتى ولو بـ 10 جنيهات، فكل شخص محب للزمالك عليه أن يتبرع للنادي.

أستاذ موارد مائية: بيان وزراء الخارجية العرب بشأن سد النهضة أوجع إثيوبيا

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه بجامعة القاهرة والخبير المائي، أن بيان وزراء الخارجية بخصوص سد النهضة وإدانة إثيوبيا؛ هو بيان ممتاز ويضيف للقضية، كما أنه دعم من الجامعة العربية لمصر والسودان أمام إثيوبيا بسبب التعنت وفرضها لسياسة الأمر الواقع.

وأضاف "نور الدين"، خلال لقاءه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قضية سد النهضة مستمرة في التفاوض منذ 10 سنوات، موضحا أن مصر حصتها من المياه 55 مليارمتر مكعب، ومياه النيل الأزرق مقسمه على مصر والسودان، وإثيوبيا ترفض الحديث عن الحد الأدنى من المياه التي تصل مصر ولم تطمئن مصر، كما أن مصر تعاني الشح المائي ولن تقبل أي صدمات مائية.

بلاش تصوير بدون إذن.. أحمد موسى يحذر المواطنين من أمر خطير.. فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يحذر المواطنين من تصوير الآخرين بدون إذن، موضحًا أن هناك فتاة فى مطار القاهرة عملت مشكلة مع موظف لأنه صورها بدون رغبتها.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التصوير بدون إذن يعاقب عليه القانون.

ولفت إلى أن الشخص الذى صور الفتاة تم تحويله لـ محاكمة عاجلة، والنيابة أصدرت بيان اليوم عن هذا الشخص.

يكشف مصابي كورونا من رائحتهم.. أستاذ مناعة يعلن عن جهاز بهذه المواصفات|فيديو





كشف الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، تفاصيل جهاز إنذار يكشف عن مصابي كورونا، مؤكدا أن هذا الجهاز يكشف المصابين بالفيروس من خلال رائحتهم خلال 15 دقيقة.



وأضاف الشربيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أنه يعتبر طفرة كبيرة في هذا المضمار، متابعا أن دقة الجهاز 98%، ويحتاج للتجربة على آلاف المواطنين.

سعر السيارة الكهربائية محلية الصنع





قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم إنتاج السيارات الكهربائية ملاكي و تاكسي و تجاري، موضحًا أن سعر السيارة سيكون من 290 الأف جنيه لـ 400 ألف جنيه لـ الثلاث أصناف .

وكشف أن الدولة ستبدأ بالتصنيع من العام المقبل وستكون هناك تواجد للسيارات الملاكي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الصناعة الصينى أكد على ضرورة توفير محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وأكد أن الدولة ستقوم بعمل 3000 محطة تستوعب 6000 سيارة تشحن فى وقت واحد.

الصحة: اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية لإنتاج لقاحها في مصر قريبا





قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم استقبال أول منتج من لقاح كورونا من فاكسيرا خلال أيام، مضيفا أن كل أنواع اللقاحات الموجودة في مصر حصلت على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية.



وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أنه خلال أسابيع قليلة من خروج المنتج سيتم إيصال المنتج للوحدات الصحية للتطعيم، لافتا إلى أننا نعمل في ملف انتاج لقاح كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

أحمد موسى يعرض فيديو كارثيًا لـ محمد حسين يعقوب .. شاهد





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشيخ محمد حسين يعقوب قام بتهنئة الجاسوس محمد مرسي، وكان يوجه أنصاره فى الانتخابات.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشيخ يعقوب أمام المحكمة أقسم أمس أمام المحكمة بعكس ما كان يقوله فى فترة مرسي.



ولفت إلى أن الكارثة التى كان يقولها يعقوب: " مبروك علينا محمد مرسى، أى مبروك على الجماعة التى ينضم لها" وعرض أحمد موسى، فيديو يوضح أن هناك كلام كارثى حدث من الشيخ محمد حسين يعقوب.

القاضية ممكن يا أهلي .. أحمد موسى: ثقتنا كبيرة في كل اللاعبين





قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم السبت المقبل، سيكون هناك لقاء قويا للنادي الأهلى أمام فريق الترجي التونسي، موضحًا أن هناك حفاوة استقبال لـ فريق النادي الأهلي بتونس.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المباراة ستكون فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

التأمين الصحي: صرفنا مليار جنيه على بورسعيد ونرصد 7 مليارات أخرى





قال المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إن دور الهيئة طبقا للقانون مسئولة عن إدارة المنظومة بالكامل ، مضيفا أننا مسئولون عن العلاج وتكاليفه ومكانه.

وأضاف في حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أننا نعمل على توفير الموارد المالية للصرف على تكاليف المنظومة، متابعا أنه :"لدى خبرة 12 عاما في مجال التأمين الصحي مما يؤهلني لهذه المنظومة".