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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريند × خبر.. أول رد من "ساسي" على تصريحات أمير مرتضى منصور.. الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية المهمة التي يتابعها الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض أبرز العناوين فيما يلي:
 

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

علق فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك على تصريحات أمير مرتضى منصور عن كواليس رحيله عن نادي الزمالك للدحيل القطري

 

  بروح الأهلي هنجيب العاشرة.. الجماهير تدعم بطل أفريقيا قبل مواجهة الترجي
 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بروح_الاهلي_هنجيب_العاشرة، في إطار الدعم الجماهيري للاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل.

 

مع السلامه ياروح قلبي.. إيمان العاصي تودع والدها برسالة مؤثرة
 

نشرت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها مع والدها الذي توفي صباح اليوم


 

قلبه كبير مهما ضربته.. أحمد حلمي يوجه رسالة ل أحمد مكي.. شاهد
 

شارك الفنان احمد حلمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جديدة له مع صديقة أحمد مكي 

دوري ابطال افريقيا فرجاني ساسي الأهلى الفنان أحمد حلمى امير مرتضى منصور الترجي التونسي فرجاني إيمان العاصي

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