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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العقد في البيت.. صدمة لجماهير الزمالك بشأن مصطفى محمد

مصطفي محمد
مصطفي محمد

كشف أحمد حسام "ميدو"، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص توثيق عقد مصطفى محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار لصفوف جالاتا سراي التركي.

وأضاف ميدو، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية “النهار”، أن عقد مصطفى محمد لم يتم توثيقه قبل إعارة اللاعب لصفوف  جالاتا سراي التركي.

وتابع أحمد حسام ميدو:"كان يجب توثيق عقد مصطفي محمد قبل خروجه إعارة إلى جالاتا سراي، خلال شهر واحد فقط من توقيع العقد؛ لضمان حقوق نادي الزمالك".

وواصل: “بدل ما يتم توثيق العقد؛ الكابتن إبراهيم عبد الله عضو لجنة إدارة الزمالك السابق، خده معاه البيت خلال هذا الشهر، وبالتالي العقد أصبح باطلا”.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا للقاء أسوان في بطولة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالآتي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - أحمد عيد.

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - مروان حمدى - أسامة فيصل.

الزمالك محمود عبد العزيز مصطفي محمد نادي الزمالك باتريس كارتيرون احمد حسام ميدو كارتيرون استاد القاهرة جالاتا سراي

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