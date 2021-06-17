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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحضر مباراة الأهلي والترجي.. نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب منتخب سوريا

صدى البلد

أكد نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا، أنه عمل لمدة 15 شهرا مع المنتخب السوري بدون الحصول على مستحقاته المالية.

وقال معلول في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد، أنه تقدم صباح اليوم الأربعاء باستقالته من تدريب منتخب سوريا بكل احترام مثلما تعاقد معهم في البداية.

وأضاف أنه سيحضر مباراة الترجي والأهلي من ملعب رادس يوم السبت المقبل في المباراة التي ستقام بينهما ضمن نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع أنه ليس من الطبيعي أن يرفض أحد حضور مباراة الترجي والأهلي وأتمنى التواجد في مباراة العودة بالقاهرة.

وأتم أن التحضير النفسي والذهني لفريقي الأهلي والترجي هو أهم سلاح قبل مباراة السبت.

تذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي  أمام نظيره الترجي التونسي بعد غد السبت على شاشات قنوات beIN SPORTS فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي  التونسي المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها في القاهرة.

ومن المقرر أن يعلق الليبي محمد بركات على مباراة ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات beIN SPORTS.

كان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح ثنائي الفريق علي معلول وأليو ديانج راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق اليوم استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. 

وانتظم الثنائي في معسكر الأهلي أمس الثلاثاء وكان مفترضا مشاركتهما في مران اليوم، لكن الجهاز الفني فضل منحهما راحة من التدريبات تجنبا للإجهاد بعد مشاركتهما مع منتخبي بلديهما ضمن الأجندة الدولية. 

وبدأ الأهلي مرانه الأول في تونس مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الترجي وأدى الفريق تدريبات بدنية متنوعة كما قاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة استمرت لمدة ٤٠ دقيقة.

وعقد موسيماني جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس واطمأن على حالة اللاعبين الدوليين وكذلك اللاعبين المشاركين في التدريبات بعد عودتهم من الإصابة. 

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاثي حراسة المرمى في تدريبات قوية ومتنوعة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم في تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 وحرص ميشيل على قيادة ثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات بدنية وفنية متنوعة، اشتملت على عدة فقرات منها التصويب عن قرب فضلا عن التدريب على الكرات العرضية وفقرات بدنية بالكرة.

نبيل معلول منتخب سوريا الترجى والأهلى ملعب رادس دوري ابطال افريقيا الأهلي والترجي

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