الصحة: الوزيرة طلبت اعتماد منظمة الصحة للقاح كورونا المصري ..تفاصيل

قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن زيارة وزيرة الصحة إلى سويسرا كان هدفها عقد العديد من اللقاءات مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية لبحث تعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة العامة، منوها إلى أن لقاء وزيرة الصحة بـ مدير عام منظمة الصحة العالمية بدءأ بتقديم الشكر لمنظمة الصحة العالمية لما تقدمه لنا من دعم طبي قبل وإثناء جائحة كورونا.



وأضاف "خالد مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن وزيرة الصحة استعرضت جهود الدولة للحفاظ على مصر من شلل الأطفال، منوها إلى أن وزيرة الصحة أشارت إلى إنطلاق قافلتين خلال الايام القادمة من أجل تطعيم الأطفال.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمى باسم الوزارة أن اللقاء ناقش دعم الوزارة لإتفاقية اللوائح الدولية من أجل وضع قواعد منظمة للدول فيما يخص تنظيم العلاقات بينهم خلال فترة الجوائح العالمية، مشيرا إلى أن الوزيرة استعرضت جهود مصر في تصنيع لقاح كورونا.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة طلبت اعتماد منظمة الصحة لقاح كورونا المصري، وايضا اعتماد شركة فاكسيرا كأحد المصانع المنتجة للقاح كورونا.