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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة العالم| دعم عربي لـ مصر والسودان في أزمة سد النهضة.. عودة السفراء بين روسيا وأمريكا.. اقتراب سحب سلطة الحرب من البيت الأبيض

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بشروط.. عودة صلاة الجنائز في المساجد بالسعودية

أصدر وزير الشئون الإسلامية والدعوة السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، تعميمًا بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد.

ترحيل بريطاني زور شهادة اختبار فيروس كورونا لدخول مصر

رغبة في الوصول إلى مصر بأي طريقة زور بريطاني اختبار فيروس كورونا، واعتقد أنه يمكنه المرور بفعلته، لكن المفاجأة بالنسبة إليه كانت في افتضاح أمره ومنعه من السفر.

شاهد.. تدافع واشتباك بين الصحفيين أمام مقر قمة بوتين وبايدن
تسبب الصحفيون العاملون على تغطية أعمال القمة الروسية الأمريكية في العاصمة السويسرية جنيف، بضجيج وازدحام عند أبواب غرفة اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

مجلس التعاون الخليجي يؤكد على دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، اجتماعا في الرياض لمناقشة عدد من القضايا الملحة، وكان على رأسها مسألة أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي تخالف عبره أديس أبابا كل المقررات الدولية.

خارجية مجلس التعاون الخليجي: أي مساس بحقوق مصر والسودان المائية مرفوض
أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم، اليوم الأربعاء، بالرياض،بيانا أكد فيه رفضه أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية.

تديرها الحكومة.. غلق حسابات وصفحات مضللة للرأي العام في إثيوبيا.. تفاصيل
أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أنها حذفت حسابات وصفحات ومجموعات مزيفة إخبارية وسياسية قبل الانتخابات العامة المرتقبة في إثيوبيا.

بوتين يعلن الاتفاق مع بايدن على عودة السفراء بين أمريكا وروسيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على عودة سفيري بلديهما في خطوة أولى لخفض التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.

قرار عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين للمملكة من جميع الجنسيات
طالبت الجوازات السعودية، اليوم الأربعاء جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة التسجيل لـ اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إلى السعودية.

بايدن: اتفقت مع بوتين على التعاون لمصلحة الشعبين الروسي والأمريكي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جينيف:"لدينا مسؤولية مشتركة مع الرئيس بوتين لإدارة علاقات جيدة بين الطرفين"، مؤكدا أن اللقاء مع بوتين كان "إيجابيا".

هدية ثمينة من الرئيس الأمريكى بايدن ل بوتين بعد قمة جنيف.. تفاصيل

اعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إهداء الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين،  تمثالا بلوريا لحيوان البيسون الأمريكي، وهو من الثدييات الوطنية  الشهيرة، وزوجا من النظارات الشمسية المخصصة للطيارين.

عمان كلمة السر .. آخر تطورات محاولات التهدئة السعودية الإيرانية
زار كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، سلطنة عمان، يوم الثلاثاء، والتقى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

الكونجرس يصوت على سحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض
يصوت مجلس النواب الأمريكي غدا الخميس، على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 الذي سمح بشن الحرب في العراق، وسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

بعد ظهور سلالة "دلتا".. اجتماع عاجل للجنة طوارئ كورونا الكويتية
أفادت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر حكومية رفيعة المستوي بأن  لجنة طوارئ كورونا تعقد اجتماعاً مطولاً حالياً، لرفع التوصيات الصحية لمجلس الوزراء لبحثها في اجتماعه الاستثنائي غدا.

 

مصر السودان سد النهضة بوتين بايدن

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