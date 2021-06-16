نبيل معلول: توقع الفائز من الترجي والأهلي صعب.. وغياب محمد هاني مؤثر

أكد نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب سوريا، أن الجهاز الفني للأهلي والترجي لديهما خبرات كثيرة في هذه المراحل الصعبة وقادران على الفوز بالاضافة إلى خبرات اللاعبين ايضا.

وقال معلول في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد أن من الصعب توقع بنتيجة مباراة الأهلي والترجي وكل الاحتمالات واردة.

وأضاف أن الأهلي لديه لاعبين على أعلى مستوى ابرزهم أيمن أشرف مؤكدا أنه لاعب مميز في تشكيل الفريق ودائما متألق وجاهز.

وتابع أن غياب محمد هاني عن الأهلي في مباراة السبت أمر صعب ومؤثر خاصة وانه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها موسيماني في تشكيلته.

وأتم أنه يمتلك عروض تدريبية من خارج تونس وسأحصل على فترة راحة قصيرة، أميل للعودة لتدريب الأندية عن المنتخبات في الفترة القادمة.

وتذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي بعد غد السبت على شاشات قنوات beIN SPORTS فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها في القاهرة.

ومن المقرر أن يعلق الليبي محمد بركات على مباراة ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات beIN SPORTS.

كان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح ثنائي الفريق علي معلول وأليو ديانج راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق اليوم استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الثنائي في معسكر الأهلي أمس الثلاثاء وكان مفترضا مشاركتهما في مران اليوم، لكن الجهاز الفني فضل منحهما راحة من التدريبات تجنبا للإجهاد بعد مشاركتهما مع منتخبي بلديهما ضمن الأجندة الدولية.

وبدأ الأهلي مرانه الأول في تونس مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الترجي وأدى الفريق تدريبات بدنية متنوعة كما قاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة استمرت لمدة ٤٠ دقيقة.

وعقد موسيماني جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس واطمأن على حالة اللاعبين الدوليين وكذلك اللاعبين المشاركين في التدريبات بعد عودتهم من الإصابة.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاثي حراسة المرمى في تدريبات قوية ومتنوعة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم في تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص ميشيل على قيادة ثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات بدنية وفنية متنوعة، اشتملت على عدة فقرات منها التصويب عن قرب فضلا عن التدريب على الكرات العرضية وفقرات بدنية بالكرة.