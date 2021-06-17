حقيقة فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي.. موازنة النواب تجيب
كشف ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة فرض ضرائب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ياسر عمر في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إنه هناك مشروع قانون لم يتم النظر فيه بعد لفرض ضريبة على الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ".
وأضاف ياسر عمر:" في الفصل التشريعي السابق طلبنا من الحكومة ضرورة فرض ضرائب على من يعمل بأعمال تجارية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن يقوم بنشر إعلانات"، مضيفا:" لازم الدولة تأخذ حقها".
وتابع ياسر عمر:" هناك دول في أوروبا نفذت هذه الأمر وفرضت ضرائب على من ينشر إعلانات بهدف تجاري على مواقع التواصل الإجتماعي".
وأكمل ياسر عمر:" نتمنى ان يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون لفرض ضريبة على الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن يحقق استفادة من التجارة الاكترونية".