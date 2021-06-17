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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أساس الاستثمار.. مزايا تكليف السيسي بإنشاء مدينة الذهب في مصر

الذهب
الذهب

قال  ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن إنشاء مدينة الذهب تكليف من الرئيس السيسي، موضحا أن الذهب هو أساس للاستثمار والصناعة والاقتصاد القومي للدول والأفراد .

 

وأضاف ناجي فرج  في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" الذهب يعبر عن قوة الاقتصاد بكميات الذهب في المخزون الاستراتيجي للدول، مضيفا:" الولايات المتحدة الامريكية  لديها حوالي 83 ألف طن من الذهب مخزون استراتيجي من الذهب ".

 

وتابع ناجي فرج :"  تكليف الرئيس السيسي بإنشاء مدينة الذهب فكرة رائعة ورؤية صائبة وتعود بالخير على صناعة الذهب في مصر، وتسهم في تشغيل عمالة بالآلاف وتنظيم معارض كثيرة ".

 

وأكمل ناجي فرج :"  في عصر الجائحة ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير لأنه هناك ثقة كبيرة في الذهب، وسعر جرام الذهب وصل في أغسطس الماضي 985 جنيه".

 

ولفت ناجي فرج:"  هيئة الرقابة المالية وافقت على إنشاء صناديق استثمار للذهب في مصر وتلك الصناديق لها راس مال قوي وتؤثر بشكل كبير في أسعار الذهب".


 

السيسي الذهب اخبار التوك شو مدينة الذهب التموين

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