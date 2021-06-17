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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على علامات تلف تابلوه السيارة وطرق علاجها

تنظيف طابلوة السيارة
تنظيف طابلوة السيارة

يقع أصحاب السيارات دائما في أخطاء شائعة بسبب بعض المنظفات الغير مناسبة ، التى يستخدمها البعض منهم للاماكن الحساسة التى تتعرض دائما لدراجات حرارة عالية مثل طابلوة السيارة .

 

وخلال السطور التالية يقدم موقع " صدى البلد " الإخباري، ابرز العلامات التى تدل على تلف تابلوة السيارة ، وطرق علاجها .

 

1 ـ كثرة المنظفات

يقوم أصحاب السيارات بوضع المعطرات و المنظفات على تابلوة السيارة باستمرار كنوع من أنواع النظافة التى تعطى جمالا و لمعة اكثر، ولكن لا يعلم البعض ان هذا يؤدى الى تغيم شاشة التابلوة و تعطل أجزاء الكهرباء في بعض الأوقات. 

 

2 ـ ارتفاع دراجات الحرارة

يعتبر إيقاف السيارة دائما اسفل إشاعة الشمس عموديا تؤدى الى تلف بعض أجزاء تابلوة السيارة من ناحية عدم ظهور الأعطال على الشاشة التى تعطى إشارة العطل، وتعطل أجزاء العدادات في حالة تشغيلها.

 

3 ـ مسح شاشة العرض داخل التابلوة

في حالة فك و تركيب تابلوة السيارة دائما تعطى بعض الاضرار على شاشة التابلوة و توقف عملية اظهار الأعطال التى تدونها شاشة التابلوة، كما انها تصطحب بعض من الاتربة والاوساخ التى تترسب عليها العوامل الجوية.

 

اما ابرز النصائح للحفاظ على سلامة التابلوه ، فتأتى كالتالي . 

 

1- عدم الركن تحت أشعة الشمس الحارقة أو في الأماكن الطلق والطقس الحار لأن هذه الأشياء تؤثر بالسلب على التابلو. 

 

2- الحرص على تغطية التابلوه بقطعة من القماش أو اللاصق للحفاظ عليه من الأتربة والقاذورات. 

 

3- تغطية الزجاج الأمامي بعازل من الشمس لحماية الأجزاء الداخلية في السيارة وخصوصا التابلوه.

 

4- تجنب القيادة في الأوقات الحارة والطقس الحار للحفاظ على التابلوه السيارة من التشقق. 

 

5- الحفاظ على نظافة التابلوه باستمرار من خلال قماشة بها قطرات من الماء والخل.

 

6- تجنب نثر أدوات الكلور والكحول على التابلوه لأنهما يعرضا للتشقق.

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