تكريم نيفين بدار خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار المستدام بين مصر والعالم

كرمت الدكتور مني مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ووخبيرة للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نيفين بدار مؤسسة مبادرة "طوق نجاة" خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار المستدام بين مصر والعالم، والذي أقيم في أحد الفنادق بالقاهرة.

وقالت بدار، خلال كلمتها في المؤتمر، أنها تشرفت بتأسيس مبادرة طوق نجاة لخدمة ودعم المرأة والمجتمع، موضحة أن المبادرة خلال شهرين استطاعت أن تصل إلي 10 محافظات لمساعدة عدد كبير من المحتاجين.

وأضافت نيفين بدار، أنه في شهر مارس الذي يعد شهر المرأة تم تكريم نماذج لسيدات مكافحة ومشرفة، وفي شهر إبريل قرروا تسليط الضوء علي نماذج يقتدي بها وتحتاج إلي الدعم مثل يوم اليتيم، مؤكدة أن المبادرة استطاعت تقديم خدمات كثيرة للمجتمع بشكل عام ولم نختص طبقه معينة بعينها بل كان كل هدفنا مساعده الناس بكافة الصور الخدمية واالجتماعية والصحية.