بفستان أحمر.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رانيا يوسف، في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر و نسقت معه حزام حول الخصر باللون الذهبي مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت رانيا يوسف حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، تزينت بمجموعة من لإكسسوارت العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة و قد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.



تستعد الفنانة رانيا يوسف ، لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل المماليك ، والذى من المقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

وتشارك رانيا يوسف، فى بطولة العمل الفنان بيومى فؤاد ، والذى يتعاون معها فى عمل أخر ، وهو الحرامى 2 " .

مسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، و عفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

ومن المقرر عرض الجزء الثانى من مسلسل الحرامى، على منصة شاهد ، بعد النجاح الذى حققه الجزء الاول عقب عرضه العام الماضى .