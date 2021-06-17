عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج ألم عصب الأسنان بالبيت بأسهل الطرق

صدى البلد

تعمل العديد من العلاجات المنزلية  على علاج ألم عصب الأسنان بالبيت ، أو قتل البكتيريا الضارة  أو تعمل كعامل تخدير في المشكلات البسيطة،  يمكن الوقاية من معظم هذه الأنواع من آلام الأسنان عن طريق التنظيف المنتظم بالخيط ، والتنظيف بالفرشاة بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، والانتقال إلى تنظيف الأسنان لمدة 6 أشهر.

 

هذه النصائح ليست علاجًا كاملًا لألم الأسنان الذي يسبب لك ألمًا شديدًا،  يمكن أن يتطور تسوس الأسنان إلى العصب ، مما يخلق حساسية تجاه الحرارة والباردة ، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تتحول إلى ألم أو إحساس بالخفقان، إذا كنت تعاني من ألم عصب الأسنان ، فستحتاج إلى علاج على الفور وفقا لما نشره موقع stpetedentist.

 

علاج ألم عصب الأسنان بالبيت

 

-الثلج 
يمكن أن يساعد وضع الثلج على منطقة السن المؤلمة في تخدير الألم، يمكنك تجربة إصدارات مختلفة من هذه التقنية، مثل  لف بعض الثلج في منشفة وضعها على المنطقة المصابة، احتفظ بالضغط في مكانه لمدة 15 دقيقة في كل مرة،  يمكنك أيضًا محاولة الاحتفاظ بالماء المثلج في فمك لعدة ثوانٍ في كل مرة ومع ذلك ، لا تعض الثلج ، لأنه قد يكسر أسنانك.

 

- ارفع رأسك
على الرغم من صعوبة النوم عندما تكون مصابًا بألم في الأسنان ، إلا أن الاستلقاء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الألم لأن ضغط الدم على رأسك يزداد عندما تكون في وضع مسطح، عند الذهاب للنوم ، حاول أن تسند رأسك بالوسائد أو تنام في وضع مستقيم على كرسي ، إن أمكن.

 

- أكياس الشاي
يمكنك وضع كيس شاي بارد أو دافئ على أسنانك، في حالة وضع كيس شاي مستعمل تأكد من أنه يبرد حتى لا يكون ساخنًا ولكنه لا يزال دافئًا، إذا كنت تفضل الخيار البارد ، فحاول وضع كيس شاي مستعمل في الفريزر لبضع دقائق ، ثم ضعه على أسنانك.

قد يكون شاي النعناع مفيدًا بشكل خاص لآلام الأسنان بسبب خصائصه المقاومة للبكتيريا،  ومع ذلك  يمكن أن يتسبب الشاي في تلطيخ أسنانك ، لذلك لا تستخدم هذه الطريقة كثيرًا.

 

- الثوم
بالإضافة إلى محاربة البكتيريا ، يعتبر الثوم أيضًا مسكنًا للآلام، يمكنك صنع معجون من الثوم المطحون يمكنك وضعه على أسنانك، كما يمكنك أيضًا مضغ قطعة من فص الثوم الطازج أو نقع كرة قطنية في زيت الثوم ووضعها على أسنانك.

 

- خلاصة الفانيليا
يمكن أن تساعد الفانيليا أيضًا في تخدير الألم الناجم عن وجع الأسنان، جرب وضع كمية صغيرة على إصبعك أو قطعة قطن وتطبيقها على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.

 

- القرنفل
هناك عدة طرق يمكنك من خلالها استخدام هذه التوابل لعلاج وجع أسنانك، بما أن القرنفل مطهر ، فهو مفيد لتقليل الالتهاب والألم، يمكنك وضع زيت القرنفل على كرة قطنية ووضعها على المنطقة المؤلمة أو وضع قطرة من الزيت مباشرة على أسنانك، بدلاً من ذلك ، يمكنك وضع قطرة من زيت القرنفل في كوب من الماء واستخدامها كغسول للفم.

 

-أوراق الجوافة
أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في تهدئة الأسنان المؤلمة، يمكنك استخدام الأوراق لصنع الشاي الذي تسمح له بالتبريد واستخدامه كشطف أو ببساطة مضغ الأوراق للحصول على بعض الراحة.

ترشيحاتنا

في ذكري استشهاده.. مالا تعرفه عن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

أخبار التكنولوجيا.. أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر.. خطوات بسيطة لجعل رسائل واتساب الواردة "غير مقروءة"

نشرة مرور الطرق الصحراوية.. سيولة تامة بدون تأثيرات على حركة السيارات

اليوم.. انتهاء الأعمال الخرسانية في البرج الأيقوني

أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمصريين.. الزمالك يفتح حسابا بالبنوك لتلقى التبرعات.. "الصحة" تكشف جديدًا عن وضع الموجة الثالثة لـ كورونا.. وسعر السيارة الكهربائية محلية الصنع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ