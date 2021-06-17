علاج ألم عصب الأسنان بالبيت بأسهل الطرق

تعمل العديد من العلاجات المنزلية على علاج ألم عصب الأسنان بالبيت ، أو قتل البكتيريا الضارة أو تعمل كعامل تخدير في المشكلات البسيطة، يمكن الوقاية من معظم هذه الأنواع من آلام الأسنان عن طريق التنظيف المنتظم بالخيط ، والتنظيف بالفرشاة بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، والانتقال إلى تنظيف الأسنان لمدة 6 أشهر.

هذه النصائح ليست علاجًا كاملًا لألم الأسنان الذي يسبب لك ألمًا شديدًا، يمكن أن يتطور تسوس الأسنان إلى العصب ، مما يخلق حساسية تجاه الحرارة والباردة ، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تتحول إلى ألم أو إحساس بالخفقان، إذا كنت تعاني من ألم عصب الأسنان ، فستحتاج إلى علاج على الفور وفقا لما نشره موقع stpetedentist.

علاج ألم عصب الأسنان بالبيت

-الثلج

يمكن أن يساعد وضع الثلج على منطقة السن المؤلمة في تخدير الألم، يمكنك تجربة إصدارات مختلفة من هذه التقنية، مثل لف بعض الثلج في منشفة وضعها على المنطقة المصابة، احتفظ بالضغط في مكانه لمدة 15 دقيقة في كل مرة، يمكنك أيضًا محاولة الاحتفاظ بالماء المثلج في فمك لعدة ثوانٍ في كل مرة ومع ذلك ، لا تعض الثلج ، لأنه قد يكسر أسنانك.

- ارفع رأسك

على الرغم من صعوبة النوم عندما تكون مصابًا بألم في الأسنان ، إلا أن الاستلقاء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الألم لأن ضغط الدم على رأسك يزداد عندما تكون في وضع مسطح، عند الذهاب للنوم ، حاول أن تسند رأسك بالوسائد أو تنام في وضع مستقيم على كرسي ، إن أمكن.

- أكياس الشاي

يمكنك وضع كيس شاي بارد أو دافئ على أسنانك، في حالة وضع كيس شاي مستعمل تأكد من أنه يبرد حتى لا يكون ساخنًا ولكنه لا يزال دافئًا، إذا كنت تفضل الخيار البارد ، فحاول وضع كيس شاي مستعمل في الفريزر لبضع دقائق ، ثم ضعه على أسنانك.

قد يكون شاي النعناع مفيدًا بشكل خاص لآلام الأسنان بسبب خصائصه المقاومة للبكتيريا، ومع ذلك يمكن أن يتسبب الشاي في تلطيخ أسنانك ، لذلك لا تستخدم هذه الطريقة كثيرًا.

- الثوم

بالإضافة إلى محاربة البكتيريا ، يعتبر الثوم أيضًا مسكنًا للآلام، يمكنك صنع معجون من الثوم المطحون يمكنك وضعه على أسنانك، كما يمكنك أيضًا مضغ قطعة من فص الثوم الطازج أو نقع كرة قطنية في زيت الثوم ووضعها على أسنانك.

- خلاصة الفانيليا

يمكن أن تساعد الفانيليا أيضًا في تخدير الألم الناجم عن وجع الأسنان، جرب وضع كمية صغيرة على إصبعك أو قطعة قطن وتطبيقها على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.

- القرنفل

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها استخدام هذه التوابل لعلاج وجع أسنانك، بما أن القرنفل مطهر ، فهو مفيد لتقليل الالتهاب والألم، يمكنك وضع زيت القرنفل على كرة قطنية ووضعها على المنطقة المؤلمة أو وضع قطرة من الزيت مباشرة على أسنانك، بدلاً من ذلك ، يمكنك وضع قطرة من زيت القرنفل في كوب من الماء واستخدامها كغسول للفم.

-أوراق الجوافة

أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في تهدئة الأسنان المؤلمة، يمكنك استخدام الأوراق لصنع الشاي الذي تسمح له بالتبريد واستخدامه كشطف أو ببساطة مضغ الأوراق للحصول على بعض الراحة.