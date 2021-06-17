الإدارة العامة للمرور: حملات مستمرة لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.



وتستكمل، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، حملات الكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر على الطرق السريعة.



كما تواصل الإدارة حملاتها الأمنية لضبط مخالفي السرعات القانونية، لفرض الانضباط المروري على الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين.



تأتي الحملات بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.