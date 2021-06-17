أخبار التكنولوجيا.. أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر.. خطوات بسيطة لجعل رسائل واتساب الواردة "غير مقروءة"

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

تخلص من إشعار واتساب المزعج على أندرويد.. بطريقتين



يعد إصدار الويب من واتساب WhatsApp، أحد أكثر ميزات التطبيق سهولة، حيث يتيح للمستخدمين إجراء محادثاتهم الشخصية والجماعية عبر متصفح الويب على أجهزة سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول.

تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هواتف Lenovo K13



نشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني مجموعة من التسريبات تكشف مواصفات سلسلة هواتف K13 القادمة، والتى ستطلقها علامة لينوفو الصينية الشهيرة، و ستشتمل على 3 هاتفي K13 Note و K13 Pro، وهى نفس هواتف Moto G ولكن معاد تقديمها بشكل و اسم جديد.

5 أشياء لا تعرفها عن جوجل درايف Google Drive



لا يعرف الكثير من المستخدمين حول العالم ميزات جوجل درايف Google Drive السحابية، التى تعد من أهم منصات العمل السحابية إن لم تكن أهمها، خاصةً بعد تفاقم أزمة جائحة كورونا كوفيد-19، و الاستعانة بها في الكثير من الأعمال.

بعد تسريب مليارات كلمات المرور.. 3 أشياء يجب عليك فعلها فورا لحماية حسابك



اكتشف فريق الأمان CyberNews، تسريب كمية هائلة من كلمات المرور عبر الإنترنت، في واحدة تعد من أكبر انتهاكات البيانات التي شهدها العالم في العصر الحديث.



أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر .. و10 ميزات استثنائية قادمة



تختبر شركة جوجل تحديث نظام أندرويد 12، الذي يوفر عددا من المزايا التي تم الكشف عنها خلال الأشهر الماضية، بعد إطلاق نسخة المعاينة الأولى من النظام في شهر مارس الماضي، لذا ينتظر الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية موعد وطرح أندرويد 12 الجديد، ومعرفة المزيد من ميزات النظام المرتقب.

بعد الكشف عنها رسميا.. سعر لعبة Metroid Dread من نينتندو



أعلنت شركة نينتندو، عن أحدث إصدارات سلسلة ألعاب فيديو الشهيرة Metroid، من خلال حلقة Nintendo Direct المخصصة لـ E3 2021.

خطوات بسيطة لجعل رسائل واتساب الواردة "غير مقروءة"

أطلق واتساب WhatsApp، مؤخرا مجموعة متنوعة من الوظائف الجديدة، مثل القدرة على إعادة تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة أعلى، إلى جانب تفعيل ميزة الرسائل التي ستدمر ذاتيا في غصون 7 أيام إذا لم تتم قراءتها.