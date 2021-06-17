عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر.. خطوات بسيطة لجعل رسائل واتساب الواردة "غير مقروءة"

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

تخلص من إشعار واتساب المزعج على أندرويد.. بطريقتين
 

يعد إصدار الويب من واتساب WhatsApp، أحد أكثر ميزات التطبيق سهولة، حيث يتيح للمستخدمين إجراء محادثاتهم الشخصية والجماعية عبر متصفح الويب على أجهزة سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول.

 

تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هواتف Lenovo K13
 

نشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني مجموعة من التسريبات تكشف مواصفات سلسلة هواتف  K13 القادمة، والتى ستطلقها علامة لينوفو الصينية الشهيرة، و ستشتمل على 3 هاتفي K13 Note و K13 Pro، وهى نفس هواتف Moto G ولكن معاد تقديمها بشكل و اسم جديد.

 

5 أشياء لا تعرفها عن جوجل درايف Google Drive
 

لا يعرف الكثير من المستخدمين حول العالم ميزات جوجل درايف Google Drive السحابية، التى تعد من أهم منصات العمل السحابية إن لم تكن أهمها، خاصةً بعد تفاقم أزمة جائحة كورونا كوفيد-19، و الاستعانة بها في الكثير من الأعمال.

 

بعد تسريب مليارات كلمات المرور.. 3 أشياء يجب عليك فعلها فورا لحماية حسابك
 

اكتشف فريق الأمان CyberNews، تسريب كمية هائلة من كلمات المرور عبر الإنترنت، في واحدة تعد من أكبر انتهاكات البيانات التي شهدها العالم في العصر الحديث.
 

أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر .. و10 ميزات استثنائية قادمة
 

تختبر شركة جوجل تحديث نظام أندرويد 12، الذي يوفر عددا من المزايا التي تم الكشف عنها خلال الأشهر الماضية، بعد إطلاق نسخة المعاينة الأولى من النظام في شهر مارس الماضي، لذا ينتظر الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية موعد وطرح أندرويد 12 الجديد، ومعرفة المزيد من ميزات النظام المرتقب.

 

بعد الكشف عنها رسميا.. سعر لعبة Metroid Dread من نينتندو
 

أعلنت شركة نينتندو، عن أحدث إصدارات سلسلة ألعاب فيديو الشهيرة Metroid، من خلال حلقة Nintendo Direct المخصصة لـ E3 2021.

 

خطوات بسيطة لجعل رسائل واتساب الواردة "غير مقروءة"

 

أطلق واتساب WhatsApp، مؤخرا مجموعة متنوعة من الوظائف الجديدة، مثل القدرة على إعادة تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة أعلى، إلى جانب تفعيل ميزة الرسائل التي ستدمر ذاتيا في غصون 7 أيام إذا لم تتم قراءتها.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا اخبار العلوم والتكتولوجيا العلوم والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

في ذكري استشهاده.. مالا تعرفه عن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

أخبار التكنولوجيا.. أبرز المعلومات عن أندرويد 12 المنتظر.. خطوات بسيطة لجعل رسائل واتساب الواردة "غير مقروءة"

نشرة مرور الطرق الصحراوية.. سيولة تامة بدون تأثيرات على حركة السيارات

اليوم.. انتهاء الأعمال الخرسانية في البرج الأيقوني

أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمصريين.. الزمالك يفتح حسابا بالبنوك لتلقى التبرعات.. "الصحة" تكشف جديدًا عن وضع الموجة الثالثة لـ كورونا.. وسعر السيارة الكهربائية محلية الصنع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ