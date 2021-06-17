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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط مكتبة للنشر والتوزيع بدون ترخيص في الوايلي

صدى البلد

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى (مكتبة للنشر والتوزيع "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) بعرض وبيع العديد من الكتب والمراجع العلمية الخاصة بإحدى دور النشر والتوزيع وإستخدام برامج حاسب آلى وأنطمة تشغيل ويندوز بدون موافقة الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المكتبة المشار إليها وتم التقابل مع (موظف بالمكتبة – مقيم بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (جهاز حاسب آلى محمل عليه نظام تشغيل مقلد ومنسوخ وعدد من البرامج جميعها مُقلدة ومنسوخة وبدون موافقات الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية- وكذا تبين وجود وثائق تعليمية وبرامج لا يجوز تداولها على أجهزة الحاسب الآلى للأغراض التجارية إلا بعد الحصول على موافقة الشركة المالكة لتلك البرامج.

كما تبين وجود نسخ لكتب علمية مملوكة لإحدى الشركات صاحبة الحقوق لتلك الكتب والمراجع العلمية على الجهاز الخاص بالمكتبة- كما تبين وجود قناة إعلانية للإعلان عن المكتبة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن الكتب والمراجع التى تتم طباعتها ونشرها دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإدارة المكتبة بقصد التربح بطريقة غير مشروعة.

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