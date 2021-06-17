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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: استقبال مصر 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترزينيكا خلال أيام

صدى البلد


كشف خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، عن أن مدير المنظمة أثنى بشكل كبير على جهود مصر فيما يخص تصنيع اللقاح، وأكد على دعمه لأي خطوة تتخذها مصر فيما يخص إنتاج لقاحات كورونا، موضحا أن مصر ستعمل على توزيع لقاح كورونا بعد حصول مصر على كافيتها.

واضاف  "خالد مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن وزيرة الصحة أعلنت عن استقبال مصر 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترزينيكا خلال الأيام القادمة، كما ناقشت خطة تورد الربع الثاني في شهري يوليو وأغسطس.
 

ونوه  مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمى باسم الوزارة: إلى أن مدير منظمة الجافي أشاد بإتباع مصر سياسة تنوع مصادر القاح لضمان توفير أكبر كمية من القاحات لمواطنيها، مشددا على أن مصر حريصة على هذه التعاونات.
 

وأشار إلى أن الشائعات الخاصة باللقاحات مستمرة ولكن بدون أي أساس من الصحة، مؤكدا على أن أي لقاح يمر بعدة مراحل ولن يتم توفيره للجمهور إلا بعد التأكد من مدى فاعليته.

 

وزيرة الصحة لقاح أسترزينيكا لقاح كورونا خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة وزارة الصحة اخبار التوك شو

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