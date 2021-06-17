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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد 17 يونيو.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

 

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم 7 يونيو فإن ذلك يعني أنك محدد وعملي وتتمتع بموهبة تنظيمية.."

 

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي أن مولود 17 يونيو  أيضا محظوظ ماديا ولديك مهارة روحية ومواهب اجتماعية وتحتاج دائما للحفاظ على استقلاليتك.

 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 17 يونيو  قائلة:"عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام."

 

علم الأرقام عبير فؤاد الأبراج والفلك خبيرة الابراج نصيحة لمواليد متابعة الأبراج والفلك

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