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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة شخصين في فيضانات قوية ضربت أستراليا

شباك عنكبوتية
شباك عنكبوتية

ضربت فياضانات قوية بلدات أسترالية مما تسبب في أضرار واسعة النطاق خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب ما ورد في  إذاعة "بي بي سي" البريطانية، نسجت ملايين العناكب شباكاً ضخمة من خيوطها امتدت عبر أشجار ومراعي بلدات أسترالية تعرضت مؤخراً للفيضانات.

وكانت أمطار غزيرة ورياح قوية اجتاحت أجزاء كبيرة من فيكتوريا، مما تسبب في فيضانات وأضرار واسعة النطاق، وعثر على شخصين ميتين في سيارتيهما، ووصفت السلطات العاصفة بأنها «كارثة»، وما زالت مئات المنازل بالولاية من دون كهرباء.

ووصل جم الشباك العنكبوتية الى مستوى خيالي حيث غطت إحددى الشباك أكثر من كيلومتر كاملا بإحدى الطرقات التي هجرها الناس بعد تضررها.

وقال سكان منطقة جيبسلاند في ولاية فيكتوريا إن تلك الشباك العنكبوتية ظهرت بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

وفسر خبراء تلك الظاهرة بأنها أسلوب نجاة تستخدمه العناكب معروف باسم «الانتفاخ»، حيث تقوم برمي الخيوط لتتسلق أرضاً مرتفعة.

وقال الدكتور كين ووكر، الأمين البارز المختص بالحشرات في متاحف فيكتوريا، لصحيفة «إيجدج»، إنه من المحتمل أن ملايين العناكب نسجت خيوطاً على الأشجار، وتابع: «تحتاج العناكب التي تعيش على الأرض إلى النزول من الأشجار بسرعة كبيرة».

وذكرت المستشارة المحلية كارولين كروسلي أنها فوجئت بتلك الشباك خلال تفقدها الأضرار الناجمة عن الفيضانات، وقالت إنها شاهدت تلك الظاهرة من قبل ولكن ليس على هذا النطاق الواسع.

فياضانات قوية أسترالية العناكب فيكتوريا أضرار

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