وزير قطاع الأعمال: سعر السيارة الكهربائية سيتراوح من 290 إلى 400 ألف جنيه تقريبا

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن وزارة المالية ستعمل على تعمم الحافز الاخضر على السيارة الكهربائة مثل التقليدية، التحول من السيارات التقليدية غلى الكهربائية، منوها إلى أن مصر ستبدأ في إنشاء محطات شحن السيارات في 4 محافظات هم القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.



وأشار “هشام توفيق” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، إلى أن سيارت الكهرباء سيتوفر منها الملاكي والأجرة، وموضحا أن الوزارة تستهدف توفير سيارت كهربائي للأجرة في المقام الأول ومن ثم الملاكي.



وأكد وزير قطاع الأعمال، أن هناك 3 ماركات من السيارة يختلفان فقط في قدرة البطاريات، منوها غلى أن سعر السيارة سيتراوح من 290 إلى 400 ألف.



وشدد على أن الوزارة تستهدف التعاون مع أحد شركات موزعي السيارت من أجل تولي خدمة البيع وما بعد البيع، موضحا أن الوزارة ستعلن عن كافة الأمور قريبا بحلول العام القادم.

