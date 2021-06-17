عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي الآسيوي: مستعدون لعقد شراكات إستراتيجية واستثمارية مع تنزانيا

دكتور حسام درويش
دكتور حسام درويش و وزير الاستثمار فى تنزانيا

التقي دكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد الأفروأسيوي للسياحة والصناعات الحرفية والتقليدية والتجارة الإلكترونية والأبحاث أفاسو، مع وزير الاستثمار فى تنزانيا جيفرى موامبى ،و انسليم باهاتي السفير التنزاني بالقاهرة .

جاء ذلك بحضور  اللواء اسماعيل عبد العزيز ،  الدكتور عبده الكودي ، الدكتور يحي الدقاق ،الدكتور رافت عمران ، الدكتور عادل السيد ، الدكتور عبد البديع الددا ، المهندس محمد النعيمي ،المهندس احمد ذكي ،ممثلون عن الاتحاد الأفريقي الآسيوي "افاسو".


واكد دكتور حسام درويش الأمين العام الاتحاد الأفريقي الآسيوي "افاسو" ، انه مصر  أولي الدول التي اعترفت بجمهورية تنزانيا الاتحادية، وقدمت لها الدعم، وربطت بين الزعيمين جمال عبد الناصر وجوليوس نيريري علاقة وطيدة.

أوضح  دكتور حسام فى تصريحات صحفية ،أن من الوقائع التاريخية التي تعكس هذه العلاقة، الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التنزاني نيريري لمصر، حيث اصطحبه الرئيس جمال عبد الناصر إلى مجلس الأمة (البرلمان) في مصر.

تابع  أن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية لها تاريخ طويل في دعم الدول الافريقية وإن ثالث مؤتمر  لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية في عام ٦٣ عقد في تنزانيا وان الاتحاد الافريقي الآسيوي(افاسو) وشركاؤه من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية جاهزون للتعاون وعقد شراكات استراتيجية واستثمارية في كل المجالات ودعا معالي الوزير التنزاني.

 

82bf1b6c-a8f9-4aa9-adf1-18d513cb8b01
82bf1b6c-a8f9-4aa9-adf1-18d513cb8b01
544e10af-c63a-4ef0-8f14-fb12a0d51751
544e10af-c63a-4ef0-8f14-fb12a0d51751
693a052a-7407-4e50-bc9a-87ed6cbf3833
693a052a-7407-4e50-bc9a-87ed6cbf3833
a0a8d5b5-5f20-4b5b-a547-5c75d6c7e7f9
a0a8d5b5-5f20-4b5b-a547-5c75d6c7e7f9
a292e375-1a99-4ca5-94e7-1e573207c9c0
a292e375-1a99-4ca5-94e7-1e573207c9c0
c413e4f9-e1e9-4189-811c-cde668de2745
c413e4f9-e1e9-4189-811c-cde668de2745
دكتور حسام درويش الاتحاد الأفريقي الآسيوي افاسو وزير الاستثمار فى تنزانيا تنزانيا

ترشيحاتنا

7 فضائل عظيمة لمن يحرص على صلاة الفجر.. تعرف عليها

الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية الأبرز .. 12 اختصاصا للجنة الإعلام والآثار بـ مجلس النواب

حكام مباريات الخميس فى الدورى الممتاز

أمريكا تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

علاء نبيل: مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري «درامية».. وركلة الجزاء «غير مقنعة»

أشهر وأفضل مقولات الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ