الاتحاد الأفريقي الآسيوي: مستعدون لعقد شراكات إستراتيجية واستثمارية مع تنزانيا

التقي دكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد الأفروأسيوي للسياحة والصناعات الحرفية والتقليدية والتجارة الإلكترونية والأبحاث أفاسو، مع وزير الاستثمار فى تنزانيا جيفرى موامبى ،و انسليم باهاتي السفير التنزاني بالقاهرة .

جاء ذلك بحضور اللواء اسماعيل عبد العزيز ، الدكتور عبده الكودي ، الدكتور يحي الدقاق ،الدكتور رافت عمران ، الدكتور عادل السيد ، الدكتور عبد البديع الددا ، المهندس محمد النعيمي ،المهندس احمد ذكي ،ممثلون عن الاتحاد الأفريقي الآسيوي "افاسو".



واكد دكتور حسام درويش الأمين العام الاتحاد الأفريقي الآسيوي "افاسو" ، انه مصر أولي الدول التي اعترفت بجمهورية تنزانيا الاتحادية، وقدمت لها الدعم، وربطت بين الزعيمين جمال عبد الناصر وجوليوس نيريري علاقة وطيدة.

أوضح دكتور حسام فى تصريحات صحفية ،أن من الوقائع التاريخية التي تعكس هذه العلاقة، الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التنزاني نيريري لمصر، حيث اصطحبه الرئيس جمال عبد الناصر إلى مجلس الأمة (البرلمان) في مصر.

تابع أن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية لها تاريخ طويل في دعم الدول الافريقية وإن ثالث مؤتمر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية في عام ٦٣ عقد في تنزانيا وان الاتحاد الافريقي الآسيوي(افاسو) وشركاؤه من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية جاهزون للتعاون وعقد شراكات استراتيجية واستثمارية في كل المجالات ودعا معالي الوزير التنزاني.

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