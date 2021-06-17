استكمال تنفيذ طريق "الموهوب- موط" الدائرى بالداخلة بتكلفة 75 مليون جنيه

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ مشروع الطريق الدائري الجديد بمركز الداخلة، والذي يربط بين قرية الموهوب ومطار الداخلة بمدينة موط، بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المشروع ينفذ على مراحل، حيث إن الطريق الدائري المستهدف تنفيذه يصل طوله إلى 53 كيلومتر ليربط بين قرية الموهوب وحتى طريق "موط - شرق العوينات"، ويتولى جهاز التعمير تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق بطول 15 كيلومترا.

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وأضاف المحافظ أن المشروع تنفذه الشركة الوطنية للطرق، وبتمويل من جهاز التعمير وجاري العمل في المشروع ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري.