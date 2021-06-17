"صحة المنيا": تطعيم 71 ألف و663 مواطنا ضد فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا انه تم تطعيم 71 الف و663 مواطنا بالجرعة الاولى والثانية ضد فيروس كورونا خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح أن مديرية الصحة تواصل تطعيم ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة بالمنازل ضد فيروس كورونا المستجد وذلك في اطار الوصول الى كافة فئات المواطنين والتيسير عليهمفي اطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا

وأوضح الدكتور عماد مهني، مدير إدارة التطعيمات بمديرية الصحة، أن الـ 16 مركز المعتمدة لتطعيم المواطنين ضد فيرس كورونا المستجد تواصل اعمال تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمدن وقرى المحافظة وذلك بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة ، وبموجب التسجيل يتم تحديد مكان وموعد التطعيم من قبل وزارة الصحة.



وفي سياق متصل تواصل مديرية الصحة تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية، بقرية منشأة الدهب القبلية، بمركز المنيا تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1760 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 358 حالة جراحة و 460 حالة اطفال و 229 باطنة و 120 قلب و102 نساء و 51 تنظيم اسرة و 87 اسنان و 222 جلدية و 131 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل 126 تحاليل مختلفة وعمل 22 حالة موجات صوتيه وعمل 8 حالة رسم قلب، و عمل 8 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 143 متردد، وتم خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 30 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة الى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 89 متردد، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.