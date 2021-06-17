عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة المنيا": تطعيم 71 ألف و663 مواطنا ضد فيروس كورونا

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا بالمنيا

 أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا انه تم تطعيم  71 الف و663 مواطنا  بالجرعة الاولى والثانية ضد فيروس كورونا خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح أن مديرية الصحة تواصل تطعيم ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة  بالمنازل ضد فيروس كورونا المستجد وذلك في اطار الوصول  الى كافة فئات المواطنين والتيسير عليهمفي اطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبرعاية اللواء اسامه  القاضي محافظ المنيا

وأوضح الدكتور عماد مهني، مدير إدارة التطعيمات بمديرية الصحة، أن الـ 16 مركز المعتمدة لتطعيم المواطنين ضد فيرس كورونا المستجد تواصل اعمال تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمدن وقرى المحافظة وذلك بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة ، وبموجب التسجيل يتم تحديد مكان وموعد التطعيم من قبل وزارة الصحة.


وفي سياق متصل تواصل مديرية الصحة تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية، بقرية منشأة الدهب القبلية، بمركز المنيا تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1760 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 358 حالة جراحة و 460 حالة اطفال و 229 باطنة و 120 قلب و102 نساء و 51 تنظيم اسرة و 87 اسنان و 222 جلدية و 131 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل 126 تحاليل مختلفة وعمل 22 حالة موجات صوتيه وعمل 8 حالة رسم قلب، و عمل 8 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 143 متردد، وتم خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 30 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة الى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 89 متردد، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.

 

وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي قوافل بالمنيا

موضوعات متعلقة

بدء إجراءات تثبيت 6549 متعاقد بالتربية والتعليم في المنيا

ترشيحاتنا

7 فضائل عظيمة لمن يحرص على صلاة الفجر.. تعرف عليها

الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية الأبرز .. 12 اختصاصا للجنة الإعلام والآثار بـ مجلس النواب

حكام مباريات الخميس فى الدورى الممتاز

أمريكا تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

علاء نبيل: مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري «درامية».. وركلة الجزاء «غير مقنعة»

أشهر وأفضل مقولات الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ