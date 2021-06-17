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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمني يحذر من تفعيل قانون عدم تركيب الملطق الإلكتروني.. فيديو

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

قال اللواء الدكتور أيمن الضبع ، الخبير الأمني واستشاري هندسة المرور ، إنه يحدث تطورات كبيرة في قطاع النقل والمرور ، مشيراً إلى المشروع القومي للطرق الذي تم فيه تنمية حوالي 7 آلاف كيلو ، مؤكداً على حدوث طفرة في إدارة منظومة النقل والطرق .

 

وأضاف " الضبع " في مداخلة هاتفية م ع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، أن وزارة النقل تبذل الكثير من الجهود في مجال حركة النقل وتنظيمها ، والنقل الجماعي ، بالإضافة إلى وزارة الداخلية أيضاً التي تبذل جهداً في الإرتقاء بمستوى منظمة الضبط والسيطرة والتتبع لحركة المرور في مصر .

 

وأشار الخبير الأمني، إلى الملطق الإلكتروني الذي فرضته وزارة الداخلية، من أجل تتبع المخالفات المرورية، والوصول للسيارات المسروقة، وذلك من خلال شريحة إلكترونية تكون همزة الوصل بين قاعدة البيانات ، وبين السيارة .

 

ونوه "الضبع"، أن الداخلية تحذر من تفعيل قانون عدم تركيب الملطق الإلكتروني ، في أول سبتمبر ، وذلك بعقوبة الحبس والغرامة .

خبير أمني الملطق الإلكتروني تفعيل قانون هندسة المرور قطاع النقل المشروع القومي إدارة منظومة النقل والطرق اخبار التوك شو

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