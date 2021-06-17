خبير أمني يحذر من تفعيل قانون عدم تركيب الملطق الإلكتروني.. فيديو

قال اللواء الدكتور أيمن الضبع ، الخبير الأمني واستشاري هندسة المرور ، إنه يحدث تطورات كبيرة في قطاع النقل والمرور ، مشيراً إلى المشروع القومي للطرق الذي تم فيه تنمية حوالي 7 آلاف كيلو ، مؤكداً على حدوث طفرة في إدارة منظومة النقل والطرق .

وأضاف " الضبع " في مداخلة هاتفية م ع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، أن وزارة النقل تبذل الكثير من الجهود في مجال حركة النقل وتنظيمها ، والنقل الجماعي ، بالإضافة إلى وزارة الداخلية أيضاً التي تبذل جهداً في الإرتقاء بمستوى منظمة الضبط والسيطرة والتتبع لحركة المرور في مصر .

وأشار الخبير الأمني، إلى الملطق الإلكتروني الذي فرضته وزارة الداخلية، من أجل تتبع المخالفات المرورية، والوصول للسيارات المسروقة، وذلك من خلال شريحة إلكترونية تكون همزة الوصل بين قاعدة البيانات ، وبين السيارة .

ونوه "الضبع"، أن الداخلية تحذر من تفعيل قانون عدم تركيب الملطق الإلكتروني ، في أول سبتمبر ، وذلك بعقوبة الحبس والغرامة .