صفقة بـ 2 مليون جنيه.. ضبط 30 طربة حشيش وكمية لمخدر الآيس بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن الشرقية نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل –مقيم بمحافظة شمال سيناء ، وله محل إقامه آخر بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية ، وعُثر بحوزته على (30 طربة لمخدر الحشيش– كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫240,000 – إثنين مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.