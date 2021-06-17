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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالمنوفية

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن المنوفية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية، مقيم بمحافة المنوفية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية ، وعُثر بحوزته على (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000– مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

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