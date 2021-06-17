وزير قطاع الأعمال: ترخيص السيارات الكهربائية أرخص وأسرع من التقليدية

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن إنتاج أول سيارة كهربائية يأتي في إطار خطة الدولة للتخلي عن استخدام الوقود التقليدي، مشددة على أن السيارة الكهربائية أقل من السيارة التقليدية من حيث تلوث البيئة بما يقارب من 80%.



وأوضحت ياسمين فؤاد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر تعمل على التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، عن طريق العديد من الخطوات منها السيارات الكهربائية.



وأضاف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن وزير الكهرباء قام بدراسة سعر الكهرباء الخاص بالسيارة، كما أن وزارة الداخلية تعمل على إصجار تراخيص السيارات الكهربائية بشكل مخفض وأسرع.

وشدد على أن السيارات الكهربائية ترخيصها سيكون أرخص من السيارت التقليدية.



