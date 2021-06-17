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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري «درامية».. وركلة الجزاء «غير مقنعة»

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

قال علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، إن مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي، كانت «درامية»، خاصة وأن هدف فوز الأخير كان في وقتٍ قاتل من زمن المباراة.

وأضاف نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الشوط الأول من المباراة شهد أخطاء دفاعية من جانب سيراميكا كليوباترا، كادت أن تكلفه 3 أهداف، بسبب عدم الرقابة والتمريرات الخاطئة.

وتابع أن الأخطاء الدفاعية تضع سيراميكا كليوباترا وضعت الفريق ضغط، فضلًا عن ركلة الجزاء التي احتسبت عليه لصالح المصري البورسعيدي، غير مقنعة،مشيرًا إلى أن الحكم تجاهل أخطاء في منتصف الملعب، واحتسب ركلة جزاء رغم إنها احتكاك طبيعي، موضحًا أن على المستوى الفني، منتصف ملعب سيراميكا كليوباترا كان فارغًا وتحكم فيه المصري البورسعيدي بشكل كامل.

واختتم حديثه، أن المباراة في حد ذاتها للمشاهد رائعة، إلا أنها قاسية على ضياء السيد بعد الهدف القاتل الذي سكن شباك سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، مشيرًا إلى أن الأخطاء الدفاعية للفريق كانت تشير إلى فوز سيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا صدى البلد ضياء السيد علاء نبيل المصري البورسعيدي قناة صدي البلد

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علاء نبيل: مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري «درامية».. وركلة الجزاء «غير مقنعة»

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