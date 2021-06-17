مران لمستبعدي الزمالك أمام أسوان على ملعب النادي.. اليوم

يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدين من لقاء أسوان، تدريباتهم الجماعية اليوم الخميس على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة أسوان والتي جاءت كالتالي،

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد.

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - أحمد عيد.

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - مروان حمدى - أسامة فيصل.