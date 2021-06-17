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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكام مباريات الخميس فى الدورى الممتاز

الدوري المصري
الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الخميس في بطولة الدوري الممتاز فى إطار الجولة السادسة والعشرين.

جاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:

 مباراة الزمالك وأسوان

محمود بسيوني حكما للساحة
ومصطفى حسين حكما مساعدا 
ومحمد صلاح عبد الفتاح حكما مساعدا وأحمد جابر حكما رابعا
وصبحي العمراوي حكما للفيديو
محمود ناجي مساعدا لحكم الفيديو.

مباراة الإسماعيلي وغزل المحله
محمد الصباحي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين أحمد بكر  صالح محمد عفيفي وحكما رابعا منير يوسف وحكما للفيديو حسام عزب ومساعده  إبراهيم محجوب.

مباراة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة
محمد الحنفي حكما للساحة ويساعده الثنائي رضا جبر وعادل ماهر وحكما رابعا الحسن النعماني وحكما للفيديو احمد الغندور ومساعده حمادة الجلاوى.

الزمالك محمد صلاح الدوري الممتاز الاسماعيلي غزل المحلة مباريات اليوم محمد الصباحي

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