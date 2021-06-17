الأب البطل.. قفز في النهر لينقذ حياة ابنته فمات غرقا

لا يستطيع السباحة

قفز أب في النهر لإنقاذ إبنته المُتبناه والبالغة من العمر 19 شهرا فقط، رغم أنه لا يستطيع السباحة، مما أدى الى وفاته غرقا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، حاول مواطن يدعى، ريزا، إنقاذ حياة إبنته حيث قفز في نهر إيرمي، في مدينة ديفون البريطانية، لكنه فارق الحياة وسط الماء لعدم قدرته على السباحة، مساء الثلاثاء الماضي.

النهر

وإنتقلت الشرطة وقوات الإنقاذ الى ماكن الحادث فور تلقيها البلاغ في حوالي الساعة 8 مساءا، حيث إنتشرت فرق الإنقاذ النهري بحثا عن الأم الذي وجد طافيا فوق الماء، بعد أن مات، كما تم نقل الطفلة الى المستشفى في حالة من الإغماء، ولا يوجد تقارير طبية تخص حالتها الصحية حتى الان.

وقالت الشرطة في تقريرها، إن شخص رفض ذكر إسمه أعلن تبرعه بتحمل تكاليف نقل جثمان الأب الشجاع الى موطنه الأصلي في إيران، تكريما له على بطولته وشجاعته.

وأضاف أحد جيران ريزا في المدينة، إنه كان شخصا عطوفا، ودائما ما يضع عائلته المكونة من زوجة وثلاثة أبناء في مقدمة أولاوياته، ولا يتأخر في مساعدة الأصدقاء.

وتابع الرجل، أتمنى أن لا نكتفي بتكريم جثمانه، لكننا أيضا يجب أن نتكاتف في مساعدة أسرته وأبنائه ومساندتهم ماديا ومعنويا لرفع عبأ وفاة والدهم عن نفوسهم ودعمهم بكل الطرق الممكنة.