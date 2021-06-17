بعد ظهوره مرة أخرى.. أستاذ المناعة يكشف تفاصيل مرض "جدري القرود"

قال عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن اختلاط الحيوانات بالإنسان كان سببا في انتشار الأمراض في هذا الوقت، وكذلك الأسلحة البيولوجية وإحداث طفرات بيولوجية على بعض الحيوانات.

وشدد “ عبد الهادي مصباح” خلالةمداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، على أن جدري القرود مثله مثل مرض الجديري وليس الجدري، وفيما يخص لقاح كورونا، أوضح أن التنوع في مصادر اللقاح شيء إيجابي للغاية.



وأضاف أستاذ المناعة: أن مازال هناك جزء كبير من المواطنين يعزفون عن اللقاح نتيجة انتشار الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة.



وفي سياق آخر رد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، على سؤال بشأن موعد دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.



وقال “مجاهد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر شاشة “الحياة” ، “لا نتمنى الدخول في الموجة الرابعة"، لافتا إلى أن وزيرة الصحة عقدت اجتماعا مع الجانب الألماني لبحث الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر وأكدت أن البلاد آمنة لاستقبال الوفود السياحية.



