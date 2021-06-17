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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشيني: هدف إيطاليا هو الفوز دائما.. وأتمنى أن تكون إصابة كيليني بسيطة

إيطاليا
إيطاليا

قال روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم إنه يلعب كل مباراة في يورو 2020 بهدف تحقيق الفوزوذلك عقب الفوز على سويرا بهدف نظيف.

وأضاف مانشيني في تصريحاته عقب الفوز على سويسرا: "سويسرا فريق قوي، نحن نعلم أننا كنا سنواجه مباراة صعبة، وهذا ما حدث، لقد سنحت لنا الفرص، كان من الممكن أن نسجل مبكرًا، لكننا حققنا فوز مستحق في النهاية".

وتابع: "كنا نعاني في الدقائق الأولى، لكن بعد ذلك ضغطنا عليهم من الأمام، وأجبرناهم على ارتكاب الأخطاء، لقد أدى اللاعبون ما عليهم بشكل جيد، لم يكن الأمر سهلًا، المباراة الثانية لهم في 5 أيام والطقس حار".

وأضاف: "لقد أجرينا تعديل على أسلوب الفريق لكن نحصل على فرصة للتنفس، فنحن كنا نشعر بالإرهاق وبحاجة للتأقلم".

وتحدث عن إصابة جورجيو كيليني لاعب الفريق الذي لم يتمكن من استكمال المباراة في شوطها الأول: "سوف نرى غدًا وأتمنى ألا يكون هناك شيء خطير".

وانتقل للحديث عن مواجهة ويلز الأخيرة بعدما فاز أول مباراتين: "نحن نلعب كل مباراة من أجل الفوز بها، لذا سوف نرى ماذا سيحدث، نحن نهدي هذا الفوز لكل إيطالي يعاني الآن".

يورو 2020 كيليني سويسرا إيطاليا روبرتو مانشيني

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