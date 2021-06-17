سيارة مفخخة في روما تثير الزعر قبل مباراة إيطاليا وسويسرا

أثارت التقارير بشأن العثور على سيارة مفخخة على بعد 2 كيلو متر من موقع إقامة مباراة من بطولة يورو 2020 في روما أسئلة واضطرابات وقامت السلطات بوضع حواجز في الطرق اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أنه عثر على المتفجرات المصنعة منزليا في سيارة أحد موظفي الحدائق العامة، وذكرت صحيفة لا روبابليكا أن المالك أبلغ الشرطة بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وبسبب إجراء مباراة تابعة ليورو 2020 بين إيطاليا وسويسرا في روما في تلك الليلة،خرجت تكهنات إعلامية بوجود رابط للحادث بإقامة المباراة.

ومع ذلك، أفادت وكالة أنسا بأنه من السابق لأوانه استبعاد أن القنبلة كانت تستهدف مالك السيارة، المسؤول عن تنسيق الحدائق والذي تلقى تهديدات في الماضي.

ورفضت السلطات التكهن بشأن خلفية الحادث.