بسمة بشاي تكشف التفاصيل الكاملة حول واقعة التحرش في المطار.. فيديو

علقت البلوجر بسمة بشاي، صاحبة واقعة التحرش في المطار، حول الوصول للمتحرش والقبض عليه ، وإيقافه عن العمل ، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ، قائلة : " حاسة بمشاعر متلغبطة ، و بإنتصار مش طبيعي لتجاوب الجهات المعنية مع مشكلتي، وإن حقي وحق كل البنات رجع " .

وأوضحت " بشاي" في مداخلة هاتفية مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم بي سي " ، كواليس تصديها للواقعة ، قائلة : " كنت منهارة لأن المتحرش مسك إيدي علشان ماشوفش التليفون ، فقعدت أعيط وأقولهم حد شاف الراجل وهو بيتحرش بيا ، لكن كل اللي كان متواجد كان بيحاول يهديني ، وبيقولولي مفيش سبب يخليني أنفعل بالمنظر ده " .

وتابعت البلوجر ، قائلة : " بعد ما اتقبض عليه ، مرضتش أروح ، غير لما اتأكد أنه هيتحبس ، وان يتم جزائه قانونياً، وليس إدارياً فقط " ، مضيفة : " مارتحتش إلا لما المتحرش اتكلبش "

وأردفت : الكثيرون يتصورون أن التحرش باللمس فقط ، ولكن التعدي على حرمة جسد الآخرين بالتصوير أيضاً تحرش " .