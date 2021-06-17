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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة بشاي تكشف التفاصيل الكاملة حول واقعة التحرش في المطار.. فيديو

البلوجر بسمة بشاي
البلوجر بسمة بشاي

علقت البلوجر بسمة بشاي، صاحبة واقعة التحرش في المطار، حول الوصول للمتحرش والقبض عليه ، وإيقافه عن العمل ، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ، قائلة : " حاسة بمشاعر متلغبطة ، و بإنتصار مش طبيعي لتجاوب الجهات المعنية مع مشكلتي، وإن حقي وحق كل البنات رجع " .

 

وأوضحت " بشاي" في مداخلة هاتفية مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم بي سي " ، كواليس تصديها للواقعة ، قائلة : " كنت منهارة لأن المتحرش مسك إيدي علشان ماشوفش التليفون ، فقعدت أعيط وأقولهم حد شاف الراجل وهو بيتحرش بيا ، لكن كل اللي كان متواجد كان بيحاول يهديني ، وبيقولولي مفيش سبب يخليني أنفعل بالمنظر ده " .

 

وتابعت البلوجر ، قائلة : " بعد ما اتقبض عليه ، مرضتش أروح ، غير لما اتأكد أنه هيتحبس ، وان يتم جزائه قانونياً، وليس إدارياً فقط  " ، مضيفة : " مارتحتش إلا لما المتحرش اتكلبش "

 

وأردفت : الكثيرون يتصورون أن التحرش باللمس فقط ، ولكن التعدي على حرمة جسد الآخرين بالتصوير أيضاً تحرش " .

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