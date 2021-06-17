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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مفزع.. وفاة فتاة مراهقة أثناء حصة تدريبية مع الخيول

الشرطة
الشرطة

شهدت مدينة دبلن، عاصمة جمهورية أيرلندا، حادثا مروعا راح ضحيته فتاة مراهقة أثناء حصة تدريبية في إحدى إسطبلات الخيول.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، وقعت الحادثة المفزعة مساء أمس، الأربعاء، حيث أصيبت الفتاة، البالغة من العمر 15 عاما، بجروح خطيرة أثناء تدريب على  ركوب الخيل، في مركز الفروسية الوطني الواقع في العاصمة دبلن.

وصرّح مسؤل الشرطة في العاصمة، إن قوات الأمن والحماية المدنية إنتقلوا مباشرة الى موقع الحادث، ونقلوا الفتاة المراهقة الى مستشفى العاصمة، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجروحها البالغة.

وأضاف، سيتم نشر قوات إضافية غدا الخميس، في موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة الأسباب التي أدت الى وفاتها بشكل دقيق.

وتابع، تم إبلاغ النيابة بالتفاصيل المتاحة عن الحادث، وأرسلنا الىها التقارير الطبية التي وصلتنا حتى الان، بينما تنتظر المحكمة تقارير الطبيب الشرعي الذي سيقوم بالفحص غدا.

ويعتبر مركز الفروسية الأيرلاندي، الذي وقع فيه الحادث، مركز حديث بني على تراز معاصر مكون من 55 إسطبل منصفل للخيول بالتراز الأمريكي، بالإضافة الى منشئات اخرى ملحقة بالمركز. 
 

جمهورية أيرلندا فتاة مراهقة إسطبلات الخيول ركوب الخيل مركز الفروسية الوطني مدينة دبلن مسؤل الشرطة

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