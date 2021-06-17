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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحون يقتحمون مقر الخارجية الليبية في طرابلس

مسلحون يقتحمون مقر الخارجية الليبية في طرابلس

صدى البلد

اقتحم مسلحون، مساء الأربعاء، مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، وطردوا عناصر تابعين للحكومة مكلفين بحراسة المقر، بحسب ما أفادت قناة محلية.

ونقلت قناة "218" الليبية عن مصدر قوله إن "مسلحين تابعين لمليشيا ثوار طرابلس، اقتحموا مقر وزارة الخارجية في طرابلس، يوم الأربعاء، وطردوا الحراسات من مليشيا 166 التابعة للحكومة".

وأشارت القناة إلى أن "عناصر مليشبا ثوار طرابلس انسحبت لاحقا من مقر الوزارة، لتأخذ مكانها عناصر تابعة لجهاز الدعم والاستقرار، لتأمينه مؤقتا".

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وترفض مليشيات طرابلس، قرار المجلس الرئاسي، تعيين حسين العائب رئيسا للمخابرات. والقوات التي كانت تحرس الوزارة هي قوات جهاز المخابرات مع جهاز الأمن الدبلوماسي ومليشيا 166 التي يقودها محمد الحصان، والتي هي على عداء مع المليشيا التي هاجمت المقر، وفقًا لـ"إرم نيوز".

وفي مايو الماضي، حاصرت عناصر مسلحة، مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

 

 

ليبيا طرابلس الخارجية الليبية مليشيات طرابلس

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