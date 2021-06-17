محمد مجلي يكشف موقفه من مفاوضات نادي الزمالك

قال محمد مجلي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن ناديه هو المسئول عن رحيله فى الانتقالات الصيفية المقبلة سواء لنادي الزمالك أو غيره.

وأضاف مجلي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "اللعيب" بفضائية "إم بي سي مصر": "الفترة الماضية سمعت أخبارًا كثيرة عن رغبة الزمالك في ضمي، ولكن لم يصل أي شىء رسمي للمقاولون العرب، وحال تلقي أي عرض سيكونا محمد عادل ومحسن صلاح هما أصحاب القرار".



وأردف: "لا أمانع اللعب في نادي الزمالك، حال تقديم أي عرض منه أو من الأندية الكبيرة ، وقعت مع وكيل اللاعبين حازم فتوح من الدور الأول في الدوري".

وأتم: "رغبتي الأولى هي الاحتراف الخارجي، ومتبقي في عقدي مع المقاولون العرب ثلاث سنوات ، وحال وجود عرضين من ناديين كبار في مصر، فرغبتى تكمن في الاستفادة لنادي المقاولون العرب".